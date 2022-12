Fútbol uruguayo

Sebastián Rodríguez: “Enseguida aterricé del avión, me llamó Peñarol y ya no hubo dudas”

Sebastián Rodríguez fue presentado este lunes como nuevo jugador de Peñarol en el Palacio Cr. Gastón Güelfi, donde habló ante los medios presentes y afirmó que el club presidido por Ignacio Ruglio fue el primero que lo llampo para contratarlo.

“El que realmente mostró interés en mí fue Peñarol, ya sea desde el presidente, desde la gerencia deportiva y desde Alfredo Arias, que desde un principio me llamó”, dijo, y siguió: “Por el desafío que representa para cualquier jugador en Uruguay y en el mundo ponerse esta camiseta”.

Quería sacarse “las ganas y cumplir el sueño de muchos uruguayos”. “Tuve la oportunidad de que Peñarol me llame y hoy en día poner la firma. Estoy muy contento y deseando que llegue el 3 de enero para comenzar a entrenar”, agregó.

“Peñarol fue el primero que me llamó”, dijo, y añadió: “Enseguida que aterricé del avión, me llama un club como Peñarol y ya no hubo muchas dudas, más allá de las charlas que siempre hay”. “No me duelen” las críticas de los hinchas de Nacional “porque soy profesional. Sino tendrían que estar enojados los hinchas de Danubio y Liverpool. Hoy en día me llamó Peñarol, que es un club enorme, y eso me hace muy feliz”.

“Espero poder representarlo tanto adentro de la cancha como afuera. En el club, los objetivos son siempre alcanzar el final y salir campeón en todas las competiciones que juguemos”, continuó el volante de 30 años que viene de jugar en Emelec de Ecuador.

“Me veo en el rol que he tenido en todos los equipos, que es ser buen compañero y aportar desde ese lugar. A Peñarol lo he venido siguiendo y sé que tiene muchos juveniles de gran nivel, entonces poder aportarles el conocimiento que uno tiene. Pero también escucharlos, porque se puede aprender. Estoy para ayudar y dejar todo. Es una institución que hay que representarla en todos lados”, comentó.

“En Emelec fui los tres años capitán y eso me dio mucha experiencia y aprendizaje. La decisión de rescindir fue porque tenía un problema personal acá en Uruguay y decidí venir, era importante estar acá”, concluyó.

