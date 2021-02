Sebastián Morquio y su dura situación: “Antes de salir a robar prefiero irme de esta vida”

Fútbol uruguayo

En la noche del jueves 25 de febrero, el exfutbolista Sebastián Morquio volvió a utilizar su cuenta de Twitter para pedir trabajo y lanzó una advertencia: "No quiero hace cagada". A su vez, dejó en claro que no quiere "salir a robar".

Morquio dio una entrevista a la cadena argentina TNT Sports y contó algunos de los problemas que lo aquejan. Dos de ellos: conseguir trabajo y la imposibilidad de ver a su hijo. "Quiero trabajar", enfatizó. Agregó: "hay un par de empresarios que quieren que trabaje con ellos en el tema del fútbol".

"Quiero salir adelante, quiero trabajar, quiero ver a mi hijo. Me han pasado demasiadas cosas y hay que pedir ayuda. El fútbol te da lo que tiene que darte y listo, no es que te dé la espalda. Hoy estás adentro del fútbol o estás afuera", expresó el exfutbolista de Nacional, Huracán de Argentina, entre otros.

Aseguró que está pensando en la chance de volver a la terapia con un profesional: "Necesito desahogarme un poco, pero me desahogo y es peor: me enojo". Añadió: "Me mandaron con un psiquiatra y los psiquiatras te empastillan".

Amplió con respecto a las oportunidades de trabajo: "Algo básico como manejar un taxi no lo puedo hacer porque no tengo registro profesional. Han pasado nueve años desde que dejé el fútbol y he sido intermediario, trabajé con los jugadores, pero todavía no me pude insertar en la sociedad en algo nuevo. No he podido insertarme. Es increíble, es como que no tenés espacio. Soy uno de tantos que se quieren insertar y no pueden".

Después tocó el tema del conflicto legal que posee con la madre de su hijo por el tema de las visitas y fue claro cuando le consultaron si se le ocurrió la posibilidad de salir a robar: "Sí, lo he pensado".

Sin embargo, lo más preocupante fue la siguiente enunciación que llevó a cabo el uruguayo de 45 años: "Antes de salir a robar prefiero irme de esta vida. Prefiero lastimarme yo que lastimar a otros".

Por último, aseguró que no pretende pedirles nada a los dos clubes donde es muy querido: Nacional y Huracán. "Yo no les voy a pedir nada. Si ellos quieren me van a llamar. No les voy a pedir nada ni a ellos ni a Nacional porque sería un irrespetuoso", concluyó.

Morquio, de 45 años, comenzó su carrera en Nacional. Luego pasó a Huracán de Parque Patricios, Uralan Elista de Rusia, Alianza Lima de Perú, El Porvenir de Argentina, Universidad Católica de Ecuador, Aldosivi de Argentina, Progreso, San Martín de Mendoza de Argentina, Curicó Unido de Chile, Deportivo Español y Deportivo Maipú de Argentina.

