Sebastián Bauzá: la vuelta de Pablo Ferrari a la SND, Copa América 2028 y Mundial 2030

Sebastián Bauzá, Secretario Nacional de Deporte, dialogó con 100% deporte de Radio Sport 890 sobre el regreso de Pablo Ferrari a la Secretaría Nacional de Deporte (SND) tras su candidatura a la presidencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), de la organización del Mundial de 2030 y de la posibilidad de traer al país la Copa América en 2028.

“En enero estábamos reunidos en la Secretaría, a las 18:00 se va cada uno para su casa, y a las 19:00 me llamó para decirme que lo habían invitado a ser candidato para la presidencia de la AUF. Me dijo que lo sorprendió y el consejo que le di es que lo tenía que hablar con la familia, porque te cambia la vida”, contó sobre la candidatura de Ferrari a presidente de la AUF.

“En la época que yo era presidente, más del 90% del poder lo tenían los clubes profesionales. Hoy no lo tienen. Si no me equivoco, tienen el 60%, y el resto lo tienen los estamentos del fútbol como los árbitros, entrenadores y jugadores, y el interior”, ahondó.

“Yo hubiera optado por renunciar y no por pedir licencia porque ser candidato es algo muy importante y hay que prepararse”, comentó. Con respecto al regreso de Ferrari a la SND este miércoles, dijo: “Tuvimos una charla corta y hay temas por definir porque pasó poco tiempo desde las elecciones”.

Agregó que “el MEC todavía no resolvió [en referencia a la denuncia de la oposición] y el plazo que el presidente [Ignacio Alonso] tiene todavía no empezó a transcurrir porque las elecciones todavía no quedaron definitivas. El tema está muy fresco”.

“Voy a tener una reunión con Alonso porque, en caso de que se confirmen las elecciones, está bueno que se vuelva a sentir cómodo trabajando con la Secretaría”, además de “escuchar su versión de lo que pasó”, añadió.

Ahora “va a empezar una etapa de ver lo que quiere Pablo en la Secretaría”, que “vivió casi un mes de mucha adrenalina” porque “se enfrentó a un presidente”. “Quedó demostrado que no estaba de acuerdo [con la presidencia de AUF] y hubo muchos clubes profesionales que lo apoyaron”, continuó.

“Con la Conmebol hemos tenido una relación muy cercana. Ferrari también va a tener que aclarar su posición personal, porque no es la de la Secretaría”, explicó. “La idea no es solo seguir avanzando en el Mundial 2030, sino que la AUF se va a presentar para la Copa América de 2028, que sería muy importante”, dijo.

“Comenzar un ciclo con un enfrentamiento es muy malo. Es muy difícil gobernar con una guerra, la Secretaría tiene que ayudar para que todos se puedan sentar en una mesa”, concluyó el Secretario de Deporte sobre el tema.

Candidatura para Mundial 2030

“Hay un reconocimiento que lo tiene que hacer la FIFA”, afirmó. “Tiene que ser un proyecto país, por lo que tenemos que ser muy sinceros en lo que queremos. Mi idea es, aparte del Estadio Centenario, presentar en el Congreso de Intendentes la posibilidad de tener otra sede”, contó.

“Con las finales de la Libertadores y Sudamericana vivimos una semana diferente y nos mostró como se puede vivir un evento deportivo”, comentó, y agregó que “hay un llamado a ideas para después presentar una licitación” y luego mostrar como quedaría el Estadio Centenario, que “se necesita acondicionarlo”.

“Hemos tenido reuniones con la Asociación Uruguaya de Fútbol y con empresas”, aseguró, y también comentó que “hay intendentes que están de acuerdo” para acoger una sede por “el desarrollo” que el Mundial implicará.

“Yo quiero un Mundial como el de Catar, en los meses de noviembre y diciembre, porque ampliaríamos el turismo”, opinó, y agregó: “Los meses de junio y julio acá son muy fríos y hay neblinas. Argentina está de acuerdo y Chile también porque hace mucho frío”.

“No podemos volver a hacer un Mundial donde lo más importante sea la plata. Está bueno hacer uno donde no falte nada, pero en Catar sobraron cosas. La AUF pidió a la FIFA el cuaderno de exigencias para poder organizarlo y no lo entregaron, por lo que tal vez cambien las exigencias”, contó.

En un principio, Uruguay “tendía diez partidos y va a pedir dos sedes”. “Se pidió que la final se juegue en el Estadio Centenario y no hubo discusión alguna, pero se pueden agregar otros partidos. Hay que ser muy razonables y transparentes”, contó.

Copa América 2028, una prueba

La Asociación Uruguaya de Fútbol “pidió” organizar la edición de 2028 de la Copa América “para prepararse para el Mundial de 2030 y mostrar el Estadio Centenario al mundo”. “En marzo, en el Congreso de FIFA, es la última fecha que tienen para presentar el cuaderno de exigencias”, continuó.

“Tenemos que bajar el terreno de juego tres o cuatro metros para que se pueda volver a vender entradas para los taludes y, además, precisamos un aforo de 80.000 personas”, contó, y finalizó que “tal vez” se podría construir “un tercer anillo” que permita llegar a “81.000 o 82.000 personas”.

