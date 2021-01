Sebastián Bauzá habló de las excepciones para el deporte respecto al cierre de fronteras

Fútbol uruguayo

Horas después de haber estado en la última reunión del Consejo de Ministros este miércoles, Sebastián Bauzá, director nacional del Deporte, habló con el programa ‘Vamos que vamos’ de Radio Uruguay sobre las excepciones que se buscará desde su cartera respecto al cierre de fronteras, tanto para futbolistas y basquetbolistas como para árbitros y otros deportistas.

La extensión del cierre de fronteras hasta fin de mes complica el retorno de varios extranjeros que retornaron a sus países para las fiestas y de algunos uruguayos que pretenden retornar, por lo que “se va a estudiar cada excepción” para ver si serán incluidos en un listado de excepciones.

Sólo con contrato registrado antes del 18 de diciembre

“Planteé en la reunión que si el fútbol y el básquetbol vuelven vamos a tener un problema por la cantidad de extranjeros que tienen que volver. Se va a hacer un listado y se va a presentar en el caso de los que tengan contratos de trabajo”, sostuvo. Luego habrá que esperar la autorización de Migraciones y Presidencia.

Para que se haga lugar a las excepciones “tiene que haber un contrato de trabajo vigente antes de que se tomara la medida” del cierre de fronteras el pasado 18 de diciembre, porque “lo que no se quiere es traer gente que no estaba antes, siempre con los protocolos correspondientes; hisopados y cuarentena”.

Consultado específicamente por el caso del argentino Andrés D’Alessandro, que esperaba llegar a Uruguay el 11 de enero para empezar a trabajar con Nacional, fue claro al recordar que no estaba jugando antes del cierre de fronteras: “Todos sabemos que no había un contrato firmado. Es difícil que pueda entrar antes de que termine el cierre de fronteras”.

Distinto será el caso del zaguero brasileño de Nacional Paulo Vinicius o del volante de Peñarol Christian Bravo, quienes podrán retornar cuando se autoricen las excepciones porque ya tenían contrato registrado.

Bauzá explicó también que se analizará los casos de “los árbitros que están fuera del país, la selección de handball, que se va hoy y habrá que dejarla entrar cuando vuelva, y deportistas que tienen que salir a prepararse para los Juegos Olímpicos de Tokio”. “No tengamos la cabeza sólo con el fútbol y el básquetbol”, agregó.

El “público” en los espectáculos y el nuevo protocolo AUF

Además, reconoció que la mención del presidente Luis Lacalle Pou a la cantidad de público que se vio en algunos espectáculos fue una referencia al clásico disputado en el estadio Campeón del Siglo, por lo que “se establecerá un límite en las delegaciones de fútbol y básquetbol y habrá un control estricto para que se cumpla con esa cifra, que saldrá del Gobierno”.

“Lo que sucedió no ayuda y se habló en el Consejo de Ministros; la cantidad de gente que se vio en los últimos espectáculos deportivos no puede pasar. No sólo debemos cuidar el espectáculo, sino dar una imagen; si no se habilitan otras cosas no puede ser que haya público en los espectáculos. Hablaremos con Jorge Larrañaga para ver cuál será esa cifra”, señaló.

Bauzá se animó a adelantar que la cifra será de “no más de 50 personas por club con planteles incluidos en fútbol, y en el básquetbol la mitad”, por lo que la reducción de los habilitados a ingresar a los partidos se dará “a nivel dirigencial”.

Por último, confirmó que está encaminado el nuevo protocolo que permitirá a la Asociación Uruguaya de Fútbol dar continuidad al Campeonato Uruguayo. “Ya tuvimos una reunión con la AUF y la idea es que con el nuevo protocolo, en caso de tener un positivo de COVID-19, se aísle a ese jugador, se hisope al resto del plantel y los que den negativo sigan jugando. No la cuarentena general como se estaba haciendo ahora”, concluyó.

