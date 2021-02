Se reveló que Atlético de Madrid le pagó al Barcelona por el pase de Suárez: ¿Cuánto fue?

Fútbol Internacional

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Luis Suárez vive un momento fantástico en el Atlético de Madrid: el "Colchonero" es puntero de la Liga de España y él es el máximo anotador del certamen con 16 gritos. Muchos criticaron a las autoridades del Barcelona porque siempre se dijo que dieron gratis al salteño. Aunque esto no fue así, según informó el diario Sport.

El medio catalán accedió a unos documentos que dan cuenta de que el "Atleti" ya lleva desembolsado siete millones de euros. Sin embargo, en las arcas del Barcelona puede llegar a entrar hasta 11 millones de euros.

Suárez, tras enterarse que el Barcelona no lo iba a tener en cuenta, pidió que su salida no fuera una transferencia cuando aún le quedaba un año más de contrato. Por esta razón es que el culé no comunicó los pormenores de la transferencia al Atlético de Madrid.

Sin embargo, contra el deseo del uruguayo, Barcelona y Atlético de Madrid arreglaron una transferencia por cinco millones de euros. Pero eso no es lo único: existen tres variables para que el "Atleti" le pague aún más al blaugrana.

La primera ya la pagó el Atlético: dos millones de euros porque Suárez disputó 20. La segunda, si el "Colchonero" pasa a los cuartos de final de la Champions League deberá desembolsar otros dos millones.

La tercera es de cara a la próxima temporada: si Atlético de Madrid vuelve a meterse en cuartos de final de la Champions League, Barcelona percibirá dos millones de euros más.

Otro punto: Atlético de Madrid le paga el salario a Suárez y la diferencia con lo que ganaba en el Barcelona la pone el culé. ¿Por qué se arreglo esto? El "Pistolero" tenía un año más de contrato con el club catalán y no quería perder el dinero acordado. Por eso se resolvió esto.

Cabe destacar que este arreglo, de que el Barcelona le pague la diferencia, se terminará en junio de este año. Fecha en la cual acababa su contrato con el blaugrana.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy