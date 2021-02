Scotti: La deuda de ciertos equipos con el BPS y la posibilidad de suspender el fútbol

Fútbol uruguayo

“Si llegamos a suspender el Torneo Clausura será por dos fechas porque lunes y martes son feriados y no podremos avanzar en las gestiones”.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

En la última semana surgió un tema que prendió las alarmas en el fútbol uruguayo: las deudas de algunos equipos con el BPS por sus futbolistas. Lo que produjo que la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales pisara fuerte en esto.

El presidente del gremio de los jugadores, Diego Scotti, se refirió a esta situación en el programa cien por ciento deportes, en la Sport890: "Estamos con mucha incertidumbre. Pensábamos que a la noche íbamos a poder tomar una resolución. Pero recibimos un informe de la AUF en el cual vamos a ir chequeando ciertas situaciones para que se regularicen".

Uno de los equipos que saltó con respecto a esto fue Cerro. "Hay un equipo que dice que no le corresponde esto, pero no es así y debe hacerse cargo de esa situación. Porque sino los perjuicios le van a car a su club que está compitiendo", expresó. "De nuestro lado queremos llegar a una salida", agregó.

Scotti aseguró que cerca de las 12:00 horas habrá una reunión con autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de la AUF. Tras la misma se tomará una decisión.

"Hay una responsabilidad de los empleadores que afectan a los futbolistas. Pensábamos que el miércoles se iba a tener regularizadas ciertas situaciones. En las últimas horas, y en el cruce de la información, veremos el informe de la AUF y si amerita suspender el fútbol", puntualizó. Agregó: "Si llegamos a suspender el Torneo Clausura será por dos fechas porque el lunes y martes son feriados y no podremos avanzar en las gestiones".

"La paralización de la actividad no favorece a nadie. Pero es una situación inadmisible porque son los derechos de los trabajadores. Nos encontramos que la situación aún no está regulada y con un club en el que no ha avanzado con los trámites", concluyó.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy