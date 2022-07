Schiappacasse firmó con Miramar, recordó sus días en prisión y la relación con Peñarol

Fútbol uruguayo

"Peñarol no tuvo nada que ver con el error que me mandé yo. Si me quiso acompañar, fue por lo humano", aseveró el futbolista.

Nicolás Schiappacasse volverá a jugar al fútbol tras firmar contrato con Miramar Misiones y en diálogo con Último Al Arco de Sport 890 aseguró estar "un poco mejor que antes".

Luego de ser capturado portando un arma previo al clásico de verano en Maldonado, y tras salir de prisión, se le "otorgó una prisión domiciliaria y tengo que cumplir un horario en mi casa. Entreno en la mañana y después tengo que cumplir las otras horas en mi domicilio".

"Estoy bien, vengo tratando todo esto que pasó con profesionales", agregó. "Agradezco el horario que me dan y las horas que me dejan salir porque me distraigo bastante cuando estoy entrenado en Miramar", siguió.

Afirmó que "fue un golpe muy duro, pero de a poco estoy saliendo con la ayuda de un psicólogo y de mi familia que me tuvo apoyando". "Se me termina el 7 de octubre" la condena.

"Intentaba mantenerme en forma, más que nada por mi cabeza, pensando siempre en el futuro", comentó sobre su tiempo en prisión.

Cuando pasan estas situaciones, "uno se da cuenta de muchas cosas". "Entra a valorar los momentos de la familia, darse cuenta de mucha gente que tiene alrededor y que cuando te dicen que los amigos son contados con la mano, están en los cierto", apuntó.

"Desde que me pasó esto, de la gente que tenía al lado, me quedó solamente mi familia. Uno empieza a pensar todo y lo toma como un aprendizaje para salir adelante", ahondó.

Los primeros días "fueron difíciles" porque "no estaba acostumbrado a ese estilo de vida". "Siempre intenté mantenerme calmado, pero era difícil. Todos los días pude hablar, aunque sea un poquito, con mi madre o mi padre, que me eran los que me calmaban y me daban fuerzas", explicó.

"Siempre fueron buenas" las relaciones en la prisión, "tanto cuando estuve en Punta de Rieles como cuando estuve en Florida". "Agradezco porque el trato siempre fue bueno, tanto los privados como los funcionarios. Eso me sirvió", continuó.

"Le quiero agradecer a Ramón Galo, que es un privado que está en Florida. Desde el primer momento que entré me hizo sentir como una persona más y me ayudó desde lo psicológico", cerró sobre el tema personal.

"Hoy firmé contrato por un año" con Miramar Misiones "y para la segunda rueda ya estaría apto", contó el Chapa. "Estoy con muchas ganas, vengo entrenando muy bien desde el primer día que salí en libertad. Esta nueva oportunidad la estoy aprovechando", agregó.

"Antes del error venía de una recuperación en la rodilla que me costó bastante tiempo", recordó y siguió: "Con los trabajos que estamos haciendo hoy, me siento bien. Me falta rodaje, pero cada día agarro un poquito más".

Aseguró que "siempre mantuve en mi cabeza que el fútbol no lo iba a perder". Con respecto a su situación contractual con Sassuolo, dijo que "después de lo que pasó decidieron rescindir y hoy soy jugador de Miramar".

"Peñarol no tuvo nada que ver con el error que me mandé yo. Si me quiso acompañar, fue por lo humano", aseveró, y comentó que "desde que salí me han escrito algunos compañeros y la relación sigue normal".

"Cuando recibí la visita de Mauricio (Larriera), (Gabriel) Cedrés y (Pablo) Bengoechea, fueron a ver como me sentía en lo personal, como si un amigo va a visitar a otro", contó y agregó: "Lo tomé de la mejor manera y se los voy a agradecer siempre".

"Hoy estoy pensando en el entrenamiento de mañana, es como un volver a empezar", dijo. "Pienso en el día a día y que sea lo que sea. Quiero estar donde supe estar antes y tapar el error con el fútbol", concluyó.

