Saralegui: Arremetió contra Ruglio y Bengoechea y dijo quién debe ser el DT de Peñarol

Mario Saralegui dio una entrevista en las Voces del Fútbol, en Radio Nacional, sobre el presente de Peñarol y arremetió contra la directiva del club a cargo del presidente Ignacio Ruglio y el gerente deportivo, Pablo Bengoechea.

"Ruglio y Bengoechea no están preparados para estar en el club. Fue totalmente sorpresivo la manera que ganaron las elecciones. Creo que tuvieron informantes que se equivocaron y que no hicieron un diagnostico profesional de la situación", expresó.

"Terminamos de forma abrupta nuestra relación con Bengoechea. Antes de la elección era una cosa y después fue otra. Supuestamente Ruglio le pidió que no hable más conmigo", manifestó el exentrenador de Peñarol.

"Lo ideal era que yo siguiera dos meses más porque le había agarrado la mano al equipo. La resolución de que no me renovaran habría que preguntársela a Ruglio y segundo a Bengoechea", comentó. Agregó: "hay que consultarle a Bengoechea por el mensaje que me mandó de que maltraté a jugadores, dirigentes y funcionarios. Se informó mal".

Saralegui le contestó a Bengoechea por ese mensaje: "Le dije que era la última vez que iba hablar con él. Ahora tiene que justificar su cargo y debe ganar con este técnico u otro. Ojo, lo digo ahora, para mí el entrenador de Peñarol es Diego Aguirre".

"Los problemas que hubo fueron necesarios. Ni bien llegué, estaba todo al revés en el equipo. Ahora ven que no es fácil. Todo se está volviendo a poner al revés y lo deben enderezar rápido, porque no le van a ganar a nadie", aseguró.

"¿Cuál es el proyecto?"

Saralegui cuestionó el nuevo proyecto de Ruglio: "Las preguntas son: cuáles son los roles de un gerente deportivo, por qué sacaron a Curuchet que vendió más de 50 millones de dólares, cuántos extranjeros van traer. Peñarol hoy tiene un cuadro casi sin juveniles. Solo están Facundo Torres y el ‘Canario' (Agustín Álvarez Martínez)".

El artiguense dejó en claro que tuvo un par de charlas con Ruglio: "Me dijo que pretendía cambiar todo en el club. Le consulté cuál era su proyecto y no me lo supo decir. Es normal. Demuestra mucha inseguridad".

"Veo que las cosas no están saliendo como el cuadro necesita. En el fútbol no hay una verdad absoluta. Lo que hay que ser es coherente. Llenar de Peñarol a Peñarol no. Hay que llenar de fútbol a Peñarol con el fútbol de Peñarol", concluyó.

