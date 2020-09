Saralegui: “Peñarol tiene la obligación y mucho más equipo que lo que la gente piensa”

Fútbol uruguayo

“Tenemos la obligación de dar otra imagen. Esto no es lo que Peñarol merece ni lo que pueden dar los jugadores”, dijo el nuevo DT carbonero.

Mario Saralegui retornó a Peñarol y se mostró “feliz”. “Estoy muy contento y a la vez sintiendo la responsabilidad. La felicidad creo que se me nota”, comentó a los medios presentes en la puerta del Palacio Peñarol este lunes de noche, minutos antes de reunirse con Jorge Barrera y otros directivos para finiquitar su acuerdo.

Cuando se le preguntó cuánto tiempo esperó este regreso, no dudó: “11 años”. En 2009 fue su última vez al frente del conjunto carbonero y otra vez le toca llegar en circunstancias difíciles, pero sabe que “así es el fútbol”. “Intentaremos como siempre hacer lo mejor para el club”, señaló el artiguense, quien llegó rápido a Montevideo tras el llamado del presidente.

“Jorge me llamó en la tarde después de que habló con Diego Forlán. Me complicó bastante porque estaba lejos y tuve que venir medio apurado”, comentó entre risas, luego de haber manejado toda la tarde para llegar en el día y ya empezar a trabajar este martes con la mira puesta en el miércoles, día en el que recibirá a Liverpool en el estadio Campeón del Siglo.

Por el parate de cinco meses que hubo y por “jugar sin la gente”, Saralegui cree que este Apertura “es un campeonato bastante inusual y se hace difícil ganar”. “Es un campeonato que, por lo que se ve, se va a ganar con pocos puntos. Las posibilidades aún están intactas. Peñarol tiene la obligación y tiene mucho más equipo que lo que la gente piensa”, advirtió.

Si bien no descartó hacer alguna incorporación porque “siempre que exista la posibilidad de reforzarse es una buena opción”, explicó que “este es un momento de mucha observación”. “No hay mucho tiempo y hay que tomar decisiones rápidas. De las decisiones que demoran más nos vamos a ir dando cuenta con el paso de los días. El calendario es cargadísimo”, dijo.

“Tenemos la obligación de dar otra imagen. Esto no es lo que Peñarol merece ni lo que pueden dar los jugadores. El motivo no lo sé y no es algo de lo que tenga que hablar ni ocuparme, pero hay cosas que necesito saber desde adentro porque mi visión desde afuera es muy limitada. Cuando esté ahí tendré una idea más clara de lo que pasa”, agregó.

Por último, al ser consultado por la Copa Libertadores, fue claro: “Un entrenador que venga acá y que no diga la frase que quiere la gente, no merece estar acá. La gente quiere la sexta y Peñarol está en carrera. Hay un montón de cosas que se repiten que no son verdad. Todos los equipos que están en la pelea tienen chances de ganarla. Después está en lo que pueda luchar cada uno por su objetivo”.

Saralegui será presentado este martes a las 12:30 horas en el estadio Campeón del Siglo. Su cuerpo técnico estará integrado por Ruben Paz como ayudante de campo y Maximiliano Bizzio como preparador físico. Además, continuarán Pablo Placeres como preparador físico y Óscar Ferro como entrenador de arqueros, tal como ocurrió con los últimos entrenadores.

