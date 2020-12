Saralegui: “Mi nombre está entre los candidatos. Lo dijo Ruglio delante de los jugadores”

Fútbol uruguayo

Aún no se sabe quién será el director técnico de Peñarol: ¿continuará Mario Saralegui o vendrá uno nuevo? "Mi nombre está entre los candidatos. Lo dijo el presidente delante de todos los jugadores", manifestó Saralegui. "He tenido algún mensaje con Pablo Bengoechea. No es una decisión fácil", agregó en el programa Último al Arco en la Sport890.

"Con Bengoechea somos amigos. Tuvimos una charla antes de las elecciones. Me contó lo que pensaba para el club. Luego cuando consiguió la victoria con el grupo de Ruglio volvimos a hablar. Nos dijimos que debíamos tener mucha calma y dejar de lado los intereses personales", contó el artiguense.

Saralegui no dudó en remarcar sus ganas de seguir en el Carbonero y que hará todo lo posible para continuar en el cargo: "Es mi cuadro, mi equipo, el lugar donde quiero estar y voy a estar prendido como una garrapata para quedarme en Peñarol".

El director técnico mencionó que "no hay una sola causa" para que no lo quieran. "Cuando uno habla de alguien hace un balance. Según lo que pongas en la balanza va a pesar de un lado más que del otro. También tengo la facilidad de ponerme un disfraz y ser otro".

Recalcó que no le sorprendió que "Forlán sea un candidato" para dirigir a Peñarol otra vez. "Hay gente que dice que no salió bien, que le tendrían que haber dado más tiempo. Como también hay otros entrenadores que hicieron méritos para llegar al club".

Saralegui puntualizó que tiene el "equipo armado". "El cuadro está conformado para el Torneo Clausura. El problema es que se renueven los jugadores y puedan seguir". Agregó que tiene una ventaja porque conoce "a todos los futbolistas del plantel". No es menor debido a que no habrá un período de pases para el Clausura. Los clubes solo podrán fichar jugadores libres desde el dos de octubre.

Por último, se refirió a lo que busca como entrenador cuando llega a una institución: "En mi mente es mejorar el rendimiento de los futbolistas. Eso es, humildemente, lo que propongo cuando llegó a un club a trabajar".

