Santos goleó y Carlos Sánchez se llevó los aplausos por un gran gesto hacia una hincha

Santos goleó al Botafogo 4-1 como local por la fecha 30 del Brasileirao este domingo y a ocho partidos del final se mantiene tercero con 58 puntos, seis más que el cuarto (Sao Paulo), cinco menos que Palmeiras y a 13 del Flamengo, que sigue siendo cómodo líder y se encamina hacia el título.

Pero más allá del resultado, que tuvo como principal figura al venezolano Yeferson Soteldo por haber marcado dos goles, hubo un gesto que hizo del club peixe el gran ganador de la jornada y de Carlos Sánchez el principal protagonista por cumplirle el sueño a una hincha muy especial.

Larissa Medeiros es una joven youtuber que padece una enfermedad rara y se hizo famosa en las redes por sus videos explicando la alopecia, un mal que afecta fundamentalmente a los hombres y que es menos usual entre las mujeres. Además es madrina de ‘I Trust’, una fundación que hace pelucas para niños con esa enfermedad.

Heráclito Andrade, un estudiante de medicina hincha del Santos que conoció a Larissa mientras hacía trabajo voluntario en el Hospital Universitario, la vio con la camiseta del equipo peixe y habló con ella, descubriendo su fanatismo por el club y su sueño; conocer Vila Belmiro, el estadio del equipo peixe.

Andrade hizo campaña para concretar el sueño de Larissa a través de las redes sociales y el club le hizo una invitación para asistir al partido de este domingo a través de Sánchez, su jugador favorito. El volante uruguayo entró a la cancha acompañado por ella y le regaló su camiseta.

