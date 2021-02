Santiago Silva y la sanción por doping positivo: “Es una injusticia, pero la voy a eludir”

Fútbol Internacional

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

A finales de octubre de 2020 se dio una noticia que generó revuelo en Argentina: Santiago Silva fue suspendido por el Tribunal Antidopaje tras dar positivo de testosterona en un control en abril 2019.

¿La sanción al futbolista uruguayo? Dos años sin poder jugar. El "Tanque" aún espera que se resuelva esta situación y pueda volver hacer lo que mejor sabe: jugar al fútbol.

Silva dio una entrevista al programa F90 que se emite por ESPN y contó cómo pasa este duro momento: "No me dejo caer. Tengo una familia que me apoya y tengo una carrera que me avala. Me toca vivir este momento no positivo, pero todo lo intento pasar para el otro lado".

El uruguayo explicó que ese doping se debió a que estaba realizando un tratamiento para volver a ser padre: "Me tocó un tratamiento de fertilidad y tenía que nivelar algunas hormonas y, cuando dejé de lado, saltó más elevada la testosterona. Y bueno, en un partido de Gimnasia contra Newell´s fui al control y después de tres meses, ya estando en Argentinos, me dan la notificación. Llega un telegrama a casa".

El delantero de 40 años dejó en claro quién de su familia la pasó peor: "Mi señora fue la más golpeada. Estamos hablando de tener familia, de tener un hijo, ¿no? Estamos peleándola". Añadió: "Gracias a Dios yo tengo dos hijas, pero estaba buscando uno más. Tengo amigos cercanos que la están padeciendo, pero bueno. Acá estamos".

El delantero afirmó que recibió el apoyo de varios colegas. Aunque también recalcó que tuvo una reunión con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, para poder intentar quitar esa sanción y volver a jugar al fútbol.

"Son momentos malos. A todos nos tocó vivirlos. Aprendí a lo largo de mi carrera que a los momentos malos hay que pasarlos por arriba. Esto es una injusticia. Me toca vivirla, pero la voy a eludir", culminó el exjugador de Boca Juniors, Vélez Sarsfield, entre otros.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy