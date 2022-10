Santiago Silva afirmó que cayeron "pedazos de hormigón" y que solo Dawson se solidarizó

Fútbol uruguayo

Santiago Silva, arquero de Boston River, dialogó con Quiero Fútbol de Radio Sport 890 sobre los incidentes de este viernes en el encuentro de su equipo frente a Peñarol, que llevó a la suspensión del encuentro a tres minutos del final.

Contó que nunca le tocó vivir una situación "de esta magnitud, con las cosas que nos tiraban". "Si me habían insultado y tirado alguna cosa, pero no el tamaño de las piedras que vi en la cancha, que eran muy peligrosas", añadió.

"Le dije a Leodán (González): 'esto te agarra en la cabeza y te manda directo al hospital', no se podía estar ahí", comentó sobre las piedras que cayeron en su área. "Los insultos te entran por un oído y te salen por el otro, pero cuando ves que empiezan a caer cosas grandes al lado tuyo, estás mirando el juego y preocupado de que algo no te pegue en la cabeza", continuó.

Sobre la decisión del árbitro, aseguró que pensó que lo iba a suspender "en el primer parate, cuando le habían tirado algo al camarógrafo que estaba a mi izquierda, que fue cuando (Walter) Gargano fue a hablar con la hinchada, dijo 'o se calman o nos vamos'. Después vino todo lo otro, pero ahí ya lo había nombrado".

"Cuando viene el penal, empezaron a tirar cosas", siguió, y sobre el arma de fuego en la tribuna dijo que se enteró cuando fue al centro de la cancha, en el momento de la revisión del tiro penal.

Hubo un cruce entre Silva y jugadores de Peñarol, por lo que contó que "lo primero que (Rúben) Bentancourt dice es 'los pibes son así', y le digo: 'si, pero es una locura, le pegan a alguien, matan a uno y no les importa nada'. El Mota (Gargano) me vino a decir '¿te pegó la piedra?' y le digo 'no, pero vení a pararte vos acá' y como que querían seguir y que no se detuviera más el juego". Agregó que Gargano le dijo "dale que no te pegó".

"El único que vino fue (Kevin) Dawson, los demás querían jugar. Se entiende lo que están pasando, que la gente le reclama y no me lo quiero imaginar, pero una cosa es estar con ese riesgo y que no tengan las postura que tuvo Dawson de decir 'los entiendo, vámonos'", apuntó.

"Las primeras piedras que cayeron, las dejamos pasar. (Marco) Mancebo las agarró y las sacó, pero le dije que así no se puede, después la segunda empezaron a llover. Eran pedazos de hormigón de los bancos que no cabían en la mano", indicó.

"Leodán estaba de acuerdo" con suspender. "Enseguida paró todo y dijo 'así no podemos, van a matar a alguien'. La pasamos mal, yo tuve miedo porque lo más leve fue una botella", dijo, y cerró: "La mitad" de los jugadores de Peñarol "querían jugar y la otra mitad, no".

