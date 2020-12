Sanabria y su debut en el Atlético: “Orgulloso porque hubo mucho trabajo detrás”

Fútbol Internacional

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Juan Manuel Sanabria jugó este miércoles sus primeros minutos oficiales con la camiseta del Atlético de Madrid. A los 84’ sustituyó al argentino Ángel Correa en la victoria 3-0 a domicilio sobre el Cardassar, en el marco de la primera fase de la Copa del Rey.

Al floridense de 20 años le había tocado jugar cuatro amistosos entre julio y agosto de 2019, ingresando incluso en el histórico 7-3 que el elenco colchonero le propinó al Real Madrid en New Jersey, pero nunca había tenido la posibilidad de jugar por los puntos a nivel mayor.

En este 2020 estuvo en el banco de relevos en tres partidos de la Champions League y en cuatro de La Liga de España, alternando esas suplencias desde octubre con la titularidad que ostenta en el Atlético de Madrid B, que compite en la Segunda B (tercera categoría).

Este miércoles llegó el momento de pisar el césped y “estaba un poco nervioso calentando porque sabía que podía entrar”. “Cuando Simeone me llamó estaba muy contento. Intenté asegurar los primeros balones para agarrar confianza y dentro del campo me sentí muy bien”, contó al programa ‘Exitorama’ de Radio Florida.

“Es la primera vez que entraba en Primera División. En Uruguay no pude en Nacional y me vine antes para España. Fue el debut total y me siento feliz, orgulloso y contento, porque sé que hubo mucho trabajo detrás”, contó Sanabria, quien con la casaca tricolor conquistó la Copa Libertadores sub-20 en 2018.

Sobre la masiva presencia uruguaya en el vestuario, donde tiene como compañeros a José María Giménez, Lucas Torreira y Luis Suárez, además del profesor Óscar Ortega, aseguró que “está muy lindo porque los entrenamientos con otros uruguayos se llevan de otra forma”. “Además son grandes figuras de la selección y para mí es un sueño estar ahí con ellos”, agregó.

Por último, el zurdo mediocampista tuvo palabras para Nacional de Florida, el club donde se formó. “Agradecido con toda la gente que trabaja en Nacional por lo que me ayudaron en mi carrera. Ahí di mis primeros pasos. A los niños, si pueden tomarlo como ejemplo, decirles que salí de ahí, que me esforcé como se están esforzando todos ellos y que nunca se den por vencidos porque las cosas con trabajo van a llegar”, concluyó.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy