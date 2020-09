Salvatore Schillaci: "Prefiero a Suárez, pero creo que Dzeko es más adecuado para la Juve"

Fútbol Internacional

"Me veo reflejado en el uruguayo; regatea, no tiene miedo, pelea cada pelota", dijo el jugador que lideró a Italia en el Mundial de 1990.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El ex delantero de la selección italiana y Juventus, Salvatore Schillaci, aseguró que se ve representado en el estilo de juego de Luis Suárez, pero que considera que el juego del bosnio Edin Dzeko se adaptaría mucho más al fútbol de los dirigidos ahora por Andrea Pirlo.

"Totó", en declaraciones a medios italianos fue consultado sobre quien debe ser el nueve que llegue al club tras las salida de Gonzalo Higuaín y mencionó: "prefiero a Luis Suárez, pero creo que Dzeko es más adecuado para el juego de la Juve".

Schillaci, autor de seis goles en el Mundial de Italia 1990 donde la azzura fue tercera, no dudó a la hora de explicar: "me veo en el uruguayo: regatea, no tiene miedo, pelea cada pelota. Pero con Cristiano Ronaldo y Dybala es preferible el bosnio, que tiene más físico y también sabe sacrificarse por el equipo abriendo espacios y saliendo desde el banco de suplentes".

Pero aclaró que cualquiera sea la elección del club: "será un éxito para la Juve. Suárez tiene 33 años, Dzeko tiene 34, pero la vida de los jugadores se ha extendido considerablemente a casi 40 años. Mira a Ibrahimovic...".

Cabe destacar que el "Pistolero" ya tendría un acuerdo con el club bianconeri y su llegada definitiva está supeditada al acuerdo con el Barcelona por la recisión de contrato.

En el caso del bosnio en tanto, la Roma espera cobrar 15 millones de euros por la transferencia del delantero más un contrato de 7,5 millones por temporada.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy