Salió un video en donde Mike Tyson le da consejos a un luchador importante de UFC. Miralo

Se hizo viral un video en el que Tyson le enseña al luchador camerunés Ngannou, segundo en el ranking UFC de la categoría de los pesos pesados, como esquivar un golpe y contraatacar rápidamente.

Ngannou, de 33 años, mide 1,96 metros y pesa 110 kilos. En el video se lo ve escuchar muy atentamente a los consejos del ex campeón de pesos pesados. Esto se debe a que planea pelear con la figura del boxeo británico, Tyson Fury: "Hablé con Mike Tyson y acordó entrenarme para cuando luche con Fury en el ring. No tengas miedo Fury. Me llamaste y ahora tendrás que vivir con eso".

Spoke with Mike Tyson and he agreed to train me for when I fight @Tyson_Fury in the Ring. Don’t be scared Fury. You called me out and now you'll have to live with it. #WakandaForever #UNCROWNEDKING — Francis Ngannou (@francis_ngannou) November 6, 2019

Sin embargo, el británico tomó el guante y respondió: "Me ocuparé de ti y de todos los demás pesos pesados de la Mma cuando termine con mis peleas de boxeo, ¡No tardará mucho en esperar! Luego te mostraré cómo nos movemos".

Ill deal with you and all the other Mma heavyweights when I’m done with my boxing fights,

It won’t be long to wait! Then I’ll show u how we roll.???????? — TYSON FURY (@Tyson_Fury) November 6, 2019

El presidente de la UFC, Dana White, aseguró que es muy complejo que se haga esto en una entrevista con TMZ Sports:"Si Tyson Fury quiere pelear en MMA , tengo un montón de hombres a quienes les encantaría pelear con él. Simplemente no sé por qué. Promocionado de la manera correcta, podría ser parte de tres o cuatro de las peleas más grandes en la historia de los pesos pesados (del boxeo). ¿Por qué venir y ser aplastado cuando puedes quedarte allí?".