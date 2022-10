Salió el audio VAR del gol anulado a Defensor, y un “no me como ninguna” de Cunha a Suárez

Fútbol uruguayo

El gol anulado a Defensor Sporting el pasado sábado, cuando su partido con Nacional en el Gran Parque Central estaba 1-1, fue la gran polémica del fin de semana. Cinco días después la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) publicó los audios del diálogo entre Andrés Cunha, el juez central, y Leodán González, encargado del VAR esa noche.

“Está pegada al cuerpo”, dijo en tiempo real Cunha en el momento de la jugada, que luego siguió y fue evaluada dentro de la línea de tiempo del gol, entendiendo que fue parte de la jugada (APP). “Para mí no interfiere”, sostuvo el árbitro en primera instancia.

El micrófono de Cunha permite escuchar su diálogo con los futbolistas de Nacional. “No es mano. Yo la vi y para mí no es sancionable, por eso no la cobré. Mano contra el cuerpo. Igual la van a chequear”, dijo.

Luego, un intercambio con Luis Suárez: “Me decís una vez más eso y te amonesto. Mejorá el nivel nada, mirá que no me como ninguna yo. Yo ya me voy este año. Yo no te digo cómo jugás vos”, expresó el juez que se retirará a fin de año.

Desde el VAR se sugirió una revisión y Cunha decidió anular el tanto y reanudar el juego con tiro libre para Nacional por mano y sin amonestación. “Está abierta. Yo la vi más cerrada, pero está abierta”, explicó a los jugadores de Defensor Sporting.

