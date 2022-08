Ruglio le respondió a Damiani sin nombrarlo: “Sueño tener un lavadero… de autos”

Fútbol uruguayo

“Siempre fui un tipo de vivir sencillo y de ganarme las cosas sin que mi padre me regalara nada”, escribió el presidente de Peñarol.

Horas después de que Juan Pedro Damiani lo criticara por su gestión como presidente de Peñarol, Juan Ignacio Ruglio respondió a quien estuvo al frente del Consejo Directivo aurinegro entre 2009 y 2017. Como acostumbra, lo hizo a través de un estado de WhatsApp.

“Siempre fui un tipo de vivir sencillo y de ganarme las cosas sin que mi padre me regalara nada”, comenzó escribiendo el máximo dirigente carbonero. “Me dejó la enseñanza de laburar. A veces me fue mejor y otras no tanto”, agregó.

“Mi único sueño grande fue el de ser presidente de Peñarol que por suerte a ‘Nachito’ se le dio, enfrentándose solito a un montón de gente con el único objetivo de ordenar el club, volverlo un club más humano y cuidar el dinero de Peñarol más que el mío propio”, agregó.

“Y darle alegría a la gente que por suerte en 19 meses hemos festejado bastante. Así pienso seguir, con una vida común y feliz con eso. Solo espero algún día cumplir mi otro sueño, que es tener un lavadero… de autos. Sencilla vida la del laburante, simple mi sueño”, añadió sobre las 11:48 horas del viernes.

Tres minutos después, publicó otro estado: “Y sigo en el mismo lugar de siempre, paradito ahí, en la tribuna, solo y sin seguridad. En la misma tribuna a la que voy desde el año 90 y a la que voy a seguir yendo luego de terminada la presidencia, porque Peñarol es mi vida, no mi negocio”.

“Por eso las dos elecciones que perdí seguí yendo a ver al Amor de mis Amores. No todos vivimos igual. Ahí estoy, cualquier cosa me buscan ahí”, concluyó.

