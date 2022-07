Ruglio habló sobre la llegada de dos delanteros y un volante al cual están "evaluando"

Fútbol uruguayo

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, habló en Último Al Arco de Sport 890 sobre las incorporaciones del club de cara al Torneo Clausura y aseguró que van "a anunciar jueves y viernes".

Confirmó que "hoy se cerró lo de (Yonatthan) Rak y vamos a esperar a que llegue a Uruguay para hacer el anuncio", además de que "mañana, seguramente, hagamos lo mismo con (Brian) Lozano, que hoy ya nos mandaron los papeles de la revisión física".

Sobre si la negociación de Lozano ya se cerró, dijo que "siempre se confirma cuando se firma. Todos los detalles están acordados, solo queda firmar. Difícilmente se caiga", apuntó.

"Estamos atrás de un '9' que marque la diferencia, lo estamos trabajando", aseguró el mandatario, que además confirmó que va "a ir por dos y uno se está negociando en estas horas".

Con respecto a la situación de Gonzalo Carneiro, comentó que "toda la negociación está hecha", por lo que "solo falta que aparezca o no lo de Cruz Azul y con eso no podemos competir". "Hicimos un gran esfuerzo con los números de Uruguay" y "ofertamos por la totalidad, no vendría a préstamo", aclaró Ruglio.

"Cuando el técnico tuvo las herramientas, hizo a Peñarol, cuando no las tuvo tanto, gestionó. Si se las damos, va a poder marcar la diferencia", afirmó, y añadió: "Estoy intentando que los contratos no tengan posibilidad de salida hasta julio".

Con respecto a la llega de un mediocampista, explicó que "al tener a los gurises del club, que lo han hecho bien, no podemos superpoblar la mitad de la cancha", pero están "evaluando lo de Jesús y lo de Sebastián Cristoforo", por quienes "hubo negociaciones con plazos y montos; en esta horas cerraremos a uno de los dos, no a los dos".

Un sueño

El nombre de Franco Pizzichillo, actualmente en Santos Laguna, comenzó a circular, a lo que "Brian (Lozano) le dio unos manijazos: 'vamos a Peñarol, vamos a ganar'".

Sin embargo, "no está fácil. Hablé con la gente de Torque para que hablen de su salida". "Es una posibilidad muy cierta y que a Mauricio (Larriera) le gusta. Ha mostrado sus ganas de venir", continuó.

Confirmó que ayer habló con Edinson Cavani "sobre como estaba y la vida". "Siempre se deshace en agradecimiento, hay un 1% de posibilidades, pero soñamos con que esté en Peñarol. No dejo de hacerle saber que tiene las puertas abiertas", ahondó.

En las últimas horas, se comenzó a nombrar a Teófilo Gutiérrez como posible refuerzo, a lo que aseguró que "fue Hernán (Menosse) quien lo manejó, pero se hizo difícil porque tenía contrato. Está caída".

Salidas

"A nosotros no nos ha dicho nada" de la salida de Ramón Arias, pero "en todo caso, con Rak, (Hernán) Menosse, (Agustín) Da Silveira y los jóvenes del club, y quizás alguna incorporación, estaríamos cubiertos. No es un puesto que nos genere problemas", aseguró.

Sobre una posible marcha de Pablo Ceppelini, contó que "es muy difícil sacarlo con el nivel de compromiso que tiene". "En enero tuvo una oferta, que era una fortuna, de China y se quedó a pelearla, siguió.

Además, confirmó la salida de Bryan Olivera a Danubio y que están "evaluando la situación" del arquero brasileño Neto Volpi.

Balance

"No fuimos cuidadosos con los números porque si, lo fuimos porque Peñarol solo tiene chances de ser el grande de la historia el día que tenga una infraestructura acorde", afirmó, y siguió: "Tenemos la responsabilidad de construir la Cuidad Deportiva".

Además, contó que "uno de los '9' que estamos buscando llamó a compañeros que tuvo acá y las preguntas que siempre hacen es si pagan al día, y le responden que está totalmente al día, y como está de infraestructura, y eso hace caer contrataciones".

"Logramos tener plata guardada en el banco y destrabamos lo que Lozano", dijo. "No se trata de romper la chanchita, se trata de ordenar el club. Cuando se vendió al Canario (Agustín) Álvarez, pudimos bajar las entradas y tenemos los precios más bajos de la historia del Campeón del Siglo", cerró.

