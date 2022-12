Ruglio afirmó que “está todo arreglado” con Coelho y habló del interés por Carlos Sánchez

Fútbol uruguayo

El presidente de Peñarol aseguró que le compraron a Atlético San Luis de México el 100% de la ficha del ex Nacional Leonardo Coelho.

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, dialogó con Quiero Fútbol de Radio Sport 890 y habló sobre la llegada de Leonardo Coelho, que está cerca de firmar, Carlos Sánchez y sobre el presupuesto anual.

“Hemos bajado los US$ 900.000 de intereses que pagábamos por año, hemos ordenado el club, no me canso de decirlo, y eso nos da otras posibilidades para armar el equipo”, destacó el mandatario mirasol.

Con respecto a la llegada del zaguero brasileño, que no renovó con Nacional, dijo que “para San Luis teníamos la plata, 'díganme cuándo y les transferimos', le dijimos. (Pablo) Bengoechea sentía que del otro lado no le estaban dando lo que merecía porque es uno de los mejores zagueros del medio”, comentó.

“Está todo arreglado: tres años de contrato y compramos el 100% de la ficha. Las amenazas no lo hicieron dudar de lo que quería, pero sí obviamente su contexto familiar se pone nervioso”, añadió al respecto.

“Si logramos cerrar lo del Pato (Carlos Sánchez), que lo estamos trabajando porque está trabajando su desvinculación de Santos y se viene por las fiestas, no sumamos más gente en el medio”, aseguró.

“Estábamos cortos de armadores. No tenemos margen este año y venimos de un mal 2022, necesitábamos un tipo que se recueste contra la derecha y filtre pelotas o la ponga a la cabeza de Abel (Hernández). Ya tenemos un acuerdo con él y él ya tiene encaminada su desvinculación”, indicó.

“Aumentamos de US$ 600 mil a US$ 700 mil el presupuesto. Hay muchas salidas y algunos contratos que estaban viejos, como el de (Kevin) Dawson. Va a haber una inversión sí en fichas, pero salarialmente no sube casi nada”, dijo Ruglio.

Y finalizó diciendo que estaban “en US$ 1 millón, US$ 1.100.000 cuando llegamos, y nos fuimos a US$ 600 mil entre plantel, cuerpo técnico, dirección deportiva e impuestos”.

