Ruglio: Cuándo será nombrado el DT, la charla con Aguirre y los mensajes con Decurnex

No descartó la continuidad de Saralegui: “Bengoechea, Cedrés y Olivera están bien por cómo trabajamos. Y no se descarta que Mario siga”.

"No nos vamos a salir de lo que planificamos", dijo el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, en una entrevista con el programa Punto Penal, en Canal 10. "Necesitábamos la estructura deportiva bien armada y nos pusimos como fecha el 29 o el 30 de diciembre para nombrar al entrenador", agregó.

Ruglio no dudó en remarcar que la decisión la va tomar él: "Creo en los clubes presidencialistas. Por eso pienso que un presidente inteligente tiene que escuchar a un tipo como Pablo Bengoechea (director deportivo del club)".

El presidente descartó a Gustavo Poyet como uno de los candidatos para ser el director técnico del carbonero y explicó los motivos: "Poyet era un poco lo que estábamos buscando. Lo que pasa que las condicionantes hacía que fuera complicada su llegada. Principalmente por su cuerpo técnico".

"Las fronteras del país están cerradas hasta el 11 de enero. El 16 es nuestro primer partido por el Clausura y el técnico que llegue tiene que hacer una cuarentena de siete días y se pierde el primer partido del certamen", manifestó.

"Como le digo a todos los candidatos, no tenemos margen de error. Primero porque tenemos que ganar el Clausura para poder ser campeones del Campeonato Uruguayo debido al nombre que tiene, Néstor Gonçalves. Por eso tenemos que ganarlo como sea", sostuvo.

Se refirió a la situación de Martín García: "Hablamos con el ‘Tato'. Los candidatos que están en Uruguay tienen más ventaja que el resto. Son dos o tres los perfiles que nos gustan y no necesariamente tienen que haber pasado por Peñarol". Agregó: "Mauricio Larriera es una posibilidad".

Habló sobre Aguirre y comentó la charla que mantuvo con él: "Hablé con Aguirre, pero me dijo que venía para el Torneo Apertura de marzo. Cuando vos le decís a un técnico que no hay periodo de pases, que no va a tener pretemporada y que debe ganar el campeonato. Algunos, de carrera pesadas, lo piensan y no se si le sirve agarrar así".

Sin embargo, el presidente de Peñarol no descartó la continuidad de Mario Saralegui en el club: "Bengoechea, Cedrés (director deportivo) y Olivera (director institucional) están muy tranquilos y contentos por cómo estamos trabajando. Por eso no se descarta lo de Mario".

La vereda de enfrente

Ruglio recalcó en varios momentos de la nota que los "problemas están en la vereda de enfrente". Haciendo alusión al acto de indisciplina de los jugadores de Nacional al violar la burbuja sanitaria, a que el tricolor perdió el clásico y quedó afuera de la Copa Libertadores.

Sin embargo, comentó que tuvo un dialogo con el presidente de Nacional, José Decurnex: "Le escribí al presidente de Nacional. No estoy libre de que eso me pueda pasar a mí. Pero desmitifiquemos todo: yo quiero que me vaya bien y a ellos mal. De la misma manera que ellos quieren lo mismo. Eso sí, no quiero que le vaya mal a la persona Decurnex".

Por último, Ruglio puntualizó con respecto al caso del mandamás de Nacional: "Que un presidente la esté pasando mal a mí no me pone para nada contento. Por eso le mandé un mensaje para apoyarlo".

