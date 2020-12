Ruglio: “Les pedimos a los jugadores que fueran y votaran para mantener la licencia”

Fútbol uruguayo

Ignacio Ruglio confirmó, sin pelos en la lengua, que la participación de Peñarol estuvo diagramada para que en la asamblea de socios de la Mutual se mantuviera la licencia de los jugadores desde el 22 de diciembre al cinco de enero.

Esta resolución fue muy criticada por varios actores del fútbol. ¿La razón? Porque complica poder terminar el campeonato y, más que nada, entregar los clasificados a las copas internacionales por parte de la AUF a la Conmebol. Lo debe hacer antes del 15 de febrero.

"Fue una determinación institucional y algo planificado", sostuvo el próximo presidente de Peñarol. "Medimos riesgos y beneficio de tomar esta medida", añadió. El gran motivo: estirar el comienzo del Torneo Clausura.

Es casi un hecho que Mario Saralegui no continuará en el club: su contrato vence el 31 de diciembre y Peñarol no se lo renovará. El Clausura arrancará en enero de 2021 y la nueva directiva tendrán más tiempo para nombrar al sucesor del artiguense y contar con más tiempo de trabajo.

"Les pedimos a los jugadores que fueran a la asamblea de la Mutual y votaran para mantener la licencia", puntualizó Ruglio en Quiero Fútbol en la Sport890. "El capitán (Cristian Rodríguez) y 14 futbolistas hicieron lo que considerábamos mejor para la institución. Tenemos que cuidar a nuestro club y se hizo con las reglas claras y en la Mutual", agregó.

La votación en la Asamblea donde marcaron su voluntad 96 futbolistas terminó con 64 votos a favor de mantener la licencia como marca el estatuto, contra 32 que apoyaron modificarlo.

"También está todo el tema de la clasificación a la Copa Libertadores", expresó. "Analizamos en qué lugar debemos estar en febrero para meternos en la Copa. Fue algo consensuado y tomando las mejores resoluciones", sostuvo.

Por último, el futuro presidente de Peñarol contó cómo se orquestó esto: "Nuestros delegados nos avisaron que no habría una gran convocatoria y por eso me pone contento de no haber barrido con todo. Porque eso nos permite armar un equipo de trabajo en el que decís que chances tengo de que no salga esto. Y al final se cumplió".

