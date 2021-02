Ruglio: “Destaco los tres puntos, pero me voy preocupado con lo hecho en el primer tiempo”

Fútbol uruguayo

Peñarol se quedó con un importante triunfo: venció 2-1 a Boston River en el Estadio Centenario por la quinta fecha del Torneo Clausura. Ignacio Ruglio atendió a los medios y dejó en claro que lo más importante fueron los tres puntos.

"Lo que más destaco fue que nos quedamos con los tres puntos. Me voy con cierta preocupación por el primer tiempo que hizo el equipo", dijo. Añadió: "Mauricio Larriera creo que también se preocupó con lo hecho en la primera parte y lo cambió rápido".

"No tuvimos un buen partido. Ellos tuvieron un lindo trato de pelota, el primer tiempo me preocupó mucho", reiteró. Aunque sostuvo: "Uno de los partidos que más me gustó del equipo fue contra Defensor Sporting y no nos llevamos nada. Acá hay que ganar".

Ruglio se refirió al gol de Fabián Estoyanoff y su festejo en honor a Santiago García: "Es importante el gol del ‘Lolo' y su celebración lo dice todo. Es un día muy triste para el deporte uruguayo. Vaya el saludo a la familia y allegados del ‘Morro' y al Club Nacional de Football".

Tocó el tema Ariel Nahuelpán y las posibilidades de Diego Rolán y Cristian Palacios: "Hablé con Nahuelpan y me dijo que estaba bien, pero que no se quería apurar. A su vez, hablé con Rolan y el ‘Chorri', pero Diego podría venir recién a mitad de año.

Por último, contó el estado de situación de Maximiliano Pereira: "El lunes se hisopa y si todo sale bien el martes o miércoles se está incorporando a los trabajos con el resto del equipo".

