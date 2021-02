Ruggeri y reflexión tras muerte del Morro: “Sin mi familia no sé qué pasaba conmigo”

Fútbol Internacional

La muerte de Santiago García generó un gran impacto en el fútbol argentino y uruguayo. En la jornada del seis de febrero encontraron el cuerpo del "Morro" sin vida en su departamento en Mendoza, Argentina.

El uruguayo estaba llevando a cabo un tratamiento psiquiátrico debido a un cuadro de depresión. Uno de los que tomó la palabra sobre el tema de esta enfermedad en los jugadores de fútbol fue Oscar Ruggeri.

"Nosotros no tuvimos la posibilidad de tener psicólogos cuando éramos pibes, ni nutricionistas, porque no existía nada", recordó el "Cabezón" cuando era futbolista en el programa ESPN F90.

Dejó en claro que varias veces no pudo hacer cosas con su familia por ser el jugador: "¿Sabes las veces que mis hijos fueron con mi señora al Parque de la Costa y yo me quedé en casa?". Además, en una charla con Sebastián Vignolo, agregó: "¿Qué haces con los chicos cuando suben a la calesita? cuando pasan vos lo mirás, lo saludás. Yo no hice eso".

El exjugador aseguró que él, como otros deportistas, no pueden salir porque rápidamente la multitud va encima de ellos y no pueden estar con sus seres queridos: "Si llego a ir, mis hijos van a subir al juego y yo me voy a quedar sacándome fotos".

"Cuando te conocen, lidiamos con eso y nos quedamos en casa, en el living, sentados, esperando que lleguen los chicos. Y cuando llegan te dicen: ‘Hola, no sabés cómo la pasamos' y yo por dentro, ‘Qué pedazo de hijo de puta, me pierdo estas cosas por esto'. Y estos chicos me verán a mí y dirán: ‘Y éste qué hace que no viene con nosotros'. Porque ellos no entienden cuando son chicos".

A su vez, Ruggeri añadió que todo esto deriva en un gran problema en los jugadores de fútbol: "Nos vamos aislando. Al menos a mí me pasó. Me voy aislando, voy saliendo y de pronto te encontrás en un encierro".

El "Cabezón" elogió a su familia, a la que definió como un gran sostén: "Siempre estuve bancado por mi familia, que aceptó todo lo que yo hacía, aunque era negativo para los chicos porque no disfrutaba prácticamente nada".

Por último, Ruggeri fue más enfático con respecto a la importancia que tuvo su familia en su vida: "Si yo no tuviera hoy el respaldo tan grande que tengo de mi familia yo no sé qué hubiese pasado conmigo".

