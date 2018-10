Rugby: Uruguay XV terminó segundo en el Americas Pacific Challenge en el Charrúa

Más deportes

Uruguay XV perdió con Samoa A por 38-26 este domingo de tarde en el estadio Charrúa, donde el público se hizo presente en gran número para alentar al combinado local en lo que era una final por el título.

Los dirigidos por el argentino Esteban Meneses llegaban con 10 unidades contra nueve de su rival por haber obtenido un punto de bonificación más en sus victorias sobre Canadá A (35-21) y USA Select XV (33-18). Los samoanos, por su parte, doblegaron a Argentina XV (36-31) y a Tonga A (23-15).

El trámite comenzó con ventaja uruguaya desde temprano. Un try apoyado por Germán Kessler y la conversión de Federico Favaro pusieron el tanteador 7-0 cuando corrían seis minutos. Luego siguió atacando el local, pero la visita empató a los 26’ con try de Ionatana Tino y conversión de D’Angelo Leuila.

El propio Leuila dio vuelta el score (7-10) a los 31’ con una patada a palos, pero un try de Kessler aprovechando el empuje a partir de un maul a los 38’ (sin la conversión posterior de Favaro) selló el 12-10 con el que finalizaron los primeros 40 minutos de juego.

A los 10’ del complemento volvió a pasar Samoa con un try de Johnny Vaily y una nueva conversión de Leuila (12-17), y ocho minutos más tarde recuperó la delantera Uruguay por última vez con el empuje de sus forwards a través de un try penal (19-17), pero duró poco.

A los 21’ de ese segundo tiempo volvieron a adelantarse los visitantes con un try de Johnny Samuelu y otra conversión de Leuila (19-24). Por si fuera poco, a los 68’ abrió 12 de renta el combinado de Oceanía con un try de Danny Tusitala y la conversión de Leuila (19-31), y ya con el partido liquidado Iakopo Petelo apoyó un nuevo try y Leuila puso el marcador (19-38). Manuel Ardao descontó con un try en los segundos finales y el partido terminó con la conversión de Favaro.

Uruguay no había tenido buenas participaciones en las dos ediciones anteriores de la Americas Pacific Challenge, ambas organizadas en el estadio Charrúa de Montevideo y ganadas por Argentina XV. En 2016 los celestes terminaron cuartos y en 2017 quintos.