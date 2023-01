Más deportes

Rugby: Los Teros 7 cerraron su actuación en Sídney con triunfo y un try muy futbolero

La selección uruguaya de rugby seven le ganó a Japón y España en la etapa de Australia, donde se lució Lijtenstein con una jugada memorable.

La de este fin de semana no fue una gran actuación de Uruguay en la etapa de Australia, en el marco del circuito mundial de rugby seven. No obstante, hubo un hecho a destacar.

Tras las derrotas ante Nueva Zelanda, Sudáfrica y Kenia en la serie, y con Estados Unidos por posiciones, este domingo hubo triunfos sobre Japón y España, el último de ellos con 26-5 y un gran try.

Guillermo Lijtenstein se llevó la ovalada con un control de cabeza, una patada larga y corrida, como si se tratara de un puntero izquierdo de fútbol, y asistió atrás para la legada de Valentín Grille, quien apoyó el try y selló el resultado.

Uruguay terminó 13º esta etapa y está 11.º en la general, por lo que de momento ocupa puestos de permanencia.

