Rugby: Carrasco Polo y Old Christians protagonizarán la final del Uruguayo de Clubes

Polo derrotó a Trébol 25-10 y Old Christians a Old Boys por 19 a 17 y ambos definirán el mejor del rugby uruguayo del año 2020.

Carrasco Polo Club y Old Christians jugarán la gran final del Uruguayo de rugby tras vencer en semifinales a Trébol de Paysandú y Old Boys respectivamente en duelos disputados en el Estadio Charrúa.

Polo, que se había adelantado por 15-3 a los sanduceros al final del primer tiempo, logró sellar el triunfo por 25-10 y se clasificó a la gran definición donde buscará la coronación que le es esquiva desde el año 2014.

En el clásico de los colegios en tanto, Old Christians, en un final apasionante derrotó por 19 a 17 a Old Boys y se metió en la definición por noveno año consecutivo.

El duelo llegó a los dos minutos finales con los azulgranas adelante por 17-16, pero un penal convertido por Federico Favaro, la gran figura del juego, permitió a los azules pasar adelante.

Con el tiempo cumplido, Juan Manuel Cat tuvo la posibilidad de volver a revertir el duelo a favor de Old Boys por la misma vía, pero su intento se fue desviado.

Christians, de esta forma, chocará con Carrasco Polo el próximo sábado en el Charrúa en la gran final a partido único buscando el bicampeonato.

LOS ÚLTIMOS CAMPEONES

2014: Carrasco Polo

2015: Old Christians

2016: Old Christians

2017: Old Christians

2018: Trébol de Paysandú

2019: Old Christians

CLUBES CON MÁS TÍTULOS

Carrasco Polo - 27

Old Christians - 20

Old Boys - 15

La Cachila - 5

Montevideo Cricket - 3

Club Trouville - 3

