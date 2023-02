Ronald Araujo sorprendió a hincha de Barcelona en el Día Internacional del Cáncer Infantil

Fútbol Internacional

Este miércoles 15 de febrero se está celebrando el Día Internacional del Cáncer Infantil. Por ese motivo, la Fundación FC Barcelona decidió sorprender a Sergi, un adolescente de 15 años que está en fase de recuperación de la enfermedad, con la visita de Ronald Araujo.

“Me ofrecí para hacer algo en este día porque es algo interesante y porque me gusta poder aportar un granito de arena en todas estas causas que son importantes para la sociedad y para la gente. Me gusta que también me puedan involucrar en todo esto, me pone muy contento”, dijo Araujo de camino a Recinte Modernista de Sant Pau.

“Esto de ir a sorprender a un niño nunca lo hice; me gusta que sea sorpresa. De chiquito me hubiese gustado que me sorprendiera un jugador porque siempre fui futbolero desde que nací, me hubiese gustado que Ronaldinho me hiciera una sorpresa claro”, agregó el uruguayo.

Sergi fue diagnosticado con Neurofibromatosis, pero la enfermedad aún no está 100% superada. El adolescente se llevó la sorpresa de encontrarse con Ronald Araujo, quien lo entrevistó y le regaló una camiseta de Barcelona y entradas para el partido de este jueves ante Manchester United por la UEFA Europa League en em Camp Nou.

“Me gustó muchísimo. Son cosas que te llenan el corazón, me puso muy contento ver la reacción del niño y de la familia al verme ahí, me emocionó. Son cosas que me gustan hacer. Espero también que esto haya sido un plus de motivación para el niño, para seguir luchando y seguir recuperándose, y espero que se repita”, aseguró Araujo cuando finalizó.

