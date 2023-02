Ronald Araujo: “Me estoy centrando en la preparación física para evitar lesiones”

Fútbol Internacional

Ronald Araujo dialogó este jueves con el periódico inglés The Guardian previo al partido de vuelta de dieciseisavos de final de la UEFA Europa League frente al Manchester United en Old Trafford, y se refirió a su etapa en La Masía, a su temporada y a la forma de trabajar de Xavi Hernández.

“Nunca pensé que es demasiado duro. Me dije: ‘Voy a jugar en el filial, voy a probarme y tendré mi oportunidad en el primer equipo’. Afortunadamente, eso fue lo que sucedió”, comentó sobre la decisión de fichar por Barcelona en 2018.

“Hay esta cosa de que no crecí en La Masía, pero yo me considero parte de eso”, dijo, y agregó: “No estuve tanto tiempo como otros, pero el Barça B me cambió. Aprendí la filosofía. Desayunaba y comía en la Masía, pasaba tiempo con ellos allí y eso me ayudaba mucho”.

Con respecto a la forma de trabajar del equipo, analizó: “Xavi te enseña vídeos: lo que haces bien y cosas a mejorar. También voy al entrenador y le digo: ‘¿Podemos hacer esto?’ Las córners, por ejemplo. Tal vez no estamos marcando mucho, así que practicamos más. O pases largos. Después de cada sesión hay algo que trabajar”.

“Esta temporada me estoy centrando en la preparación física para evitar lesiones. Soy un poco cabezota, terco, y seguiría hasta lesionarme. Tengo que tener más cuidado”, comentó. “También tengo que seguir creciendo técnica y tácticamente. A veces estando bien posicionado, como estamos ahora, evitas una carrera. Tenemos muchos fueras de juego ahora porque estamos mejor posicionados”, cerró.

