Ronald Araújo: “Jugaba en el PlayStation con los que ahora son mis compañeros”

“Luis siempre me ayudó. Antes del partido me abrazó y me dijo que jugara tranquilo”, contó el zaguero uruguayo tras su debut como titular en Barcelona.

Ronald Araújo sigue quemando etapas en el Barcelona y sorprendió al hacerse de la titularidad el pasado sábado, cuando los culés ganaron 4-0 en su visita al Mallorca para mantenerse en lo más alto de La Liga de España con dos puntos de ventaja sobre el Real Madrid y 10 encuentros por delante.

El zaguero riverense de 21 años se mostró “muy feliz por el debut en La Liga como titular”. “Trabajé mucho para eso y estoy muy contento y agradecido porque se dio”, señaló Araújo, quien había debutado entrando el 6 de octubre de 2019 ante Sevilla, cuando fue expulsado por una dudosa infracción de último recurso.

“Los compañeros y el míster me dieron mucha confianza antes del partido y me dijeron que jugara fácil porque era el debut como titular. Entré muy tranquilo y pude hacer un gran partido”, valoró en declaraciones a los medios oficiales del club.

“Disfruto mucho de aprender de los jugadores que hay acá en el club. Hace años jugaba en el Play con ellos y ahora comparto vestuario y partidos. Es algo muy lindo”, comentó el ex Rentistas y Boston River, quien se preparó para estas instancias jugando 42 partidos en el Barcelona B, donde anotó seis goles.

Araújo valoró además la ayuda de Luis Suárez en su inserción en el grupo. “Desde que subí al primer equipo siempre me ayudó en todo lo que necesité, no sólo en cosas del fútbol, sino también en el día a día. Tengo un apoyo impresionante y estoy agradecido. Antes del partido me dio un abrazo y me dijo que jugara tranquilo”, concluyó.

