Roland Garros: Pablo Carreño abandonó ante Benoît Paire en tercera ronda por lesión

Tenis

El español Pablo Carreño, exnúmero 10 mundial caído al número 57 del ránking, abandonó este viernes por lesión en la tercera ronda de Roland Garros ante el francés Benoît Paire (38º), con el que iba perdiendo dos sets a uno, 6-2, 4-6 y 6-7 (1/7).

Carreño decidió renunciar a continuar justo en el inicio del cuarto set. Durante el 'tie-break' del tercero, cuando perdía ya 3/0 en él, el jugador asturiano solicitó asistencia médica por un problema muscular en el muslo derecho.

"En el primer punto del tie-break tuve un pinchazo en el aductor. No me ha dejado continuar. Hablé con el fisio. En el tie-break me molestó sacando", explicó Carreño.

"Es muy pronto para saber cómo de importante es o qué grado. Ojalá no haya rotura y sea lo menos posible", apuntó.

Un nuevo problema físico corta su progresión, en una temporada en la que tuvo problemas por una lesión de hombro. En los últimos días había encadenado dos victorias convincentes en su arranque en París, que le hacían ser optimista sobre su estado físico y la recuperación de su nivel de juego.

"Me voy un poco triste porque venía jugando bien. Hoy venía siendo un partido bonito, igualado. Benoît viene jugando bien, está muy fuerte, y hasta el tie-break estaba siendo un partido equilibrado", señaló.

AFP