Rolan: "Me gustaría volver a la selección y participar en la Copa América"

En los tiempos que corren no es sencillo para un futbolista uruguayo ser convocado a la selección y más si se desenvuelve en el frente de ataque como es el caso de Diego Rolan.

Eso no significa que el jugador del Leganés no sueñe con volver a vestir un día la celeste y, por qué no, hacerlo en la Copa América que tendrá lugar el próximo año 2019. Para ello parece dispuesto a luchar.

"Es un sueño que tengo, me gustaría volver a la selección porque es una experiencia increíble jugar con ella y participar en la Copa América, en el Mundial o en cualquier amistoso. Intentaré trabajar y hacerlo lo mejor posible para poder volver", explicó.

Rolan tiene claro incluso qué es lo que debe hacer para volver a ganarse un puesto. "Lo tengo clarísimo. Obviamente necesito tener minutos, buenas actuaciones, intentar hacer goles y tratar de que mi nivel sea alto para poder despertar de nuevo las expectativas del seleccionador", comenta.

Retornar supondría, casi con toda seguridad, compartir otra vez vestuario con Luis Suárez y Edinson Cavani: "Me gusta jugar con los dos porque ambos son grandísimos delanteros y grandísimos jugadores. Uno siempre trata de aprender de ellos. Cuando estuve con la selección jugaba por fuera y ellos siempre estaban arriba".

Hay sin embargo otros compatriotas que hacen más difícil la lucha por hacerse con un hueco. Casos por ejemplo como los de Cristhian Stuani y Maxi Gómez, pertenecientes al Girona y al Celta de Vigo respectivamente.

"Ambos lo vienen demostrando en la liga española con buenas actuaciones, haciendo goles. Están en un buen nivel y eso es bueno para la selección uruguaya porque hay competencia. Eso es importante", indica.

Suceda lo que suceda cree que la celeste está preparada para hacer una gran Copa América, aunque el favoritismo suela ser para otros: "Yo creo que a Uruguay nunca le dieron favorito, es lo que tiene. Siempre va con humildad por ello pero siempre aparece, siempre da buena imagen. Yo como uruguayo para mi siempre va a ser favorito porque tiene las armas para pelear y los jugadores para hacer ese trabajo".

"Yo creo que creció en los últimos diez años. Durante el proceso del maestro Tabárez aparecieron jugadores nuevos, Uruguay ganó la Copa América y terminó cuarta en un Mundial. Se hicieron buenas cosas y ese proceso en el que se sigue trabajando continúa dando futbolistas nuevos como Torreira o Bentancur. Creo que hay una progresión", apunta.

