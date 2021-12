Fútbol uruguayo

Rodríguez: “El DT me dijo que no iba a estar entre los primeros pateadores de penales”

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

En el partido de la semifinal por el Campeonato Uruguayo, Cristian Rodríguez no ejecutó ninguno de los nueve penales que se patearon.

Enseguida su nombre se hizo tendencia en redes sociales por no haber tomado uno de los penales, incluso insinuando que no quiso patearlo por su pasado en Peñarol.

Luego su entrenador, Eduardo Espinel, confirmó que había sido una decisión pura y exclusivamente del cuerpo técnico. Esto dijo el “Cebolla” al respecto:

“Estuve el día sin poder dormir, medio complicado por los comentarios en las redes sociales, en los programas deportivos, que se dijeron cosas muy exageradas. Como lo más doloroso sería que por mí Plaza no ganó U$S 3.000.000 siendo que era una definición de penales, que podía pasar de todo”, dijo Rodríguez.

“Nadie tiene una bola de cristal y sabe quién va a hacer el gol, quién lo va a errar. Creo que se quedan con lo último. En definitiva, fue una decisión del entrenador que me dijo que no iba a estar entre los primeros pateadores de penales. Obviamente, hay que respetar la decisión del entrenador, que él ya lo explicó, públicamente, lo explicó, pero bueno, no le dieron bola”, agregó el “Cebolla” sobre las reacciones a la situación del penal no pateado.

“Para Plaza es histórico esto. Salir campeón del Apertura sacando más de 10 puntos en la Tabla Anual, logrando ir a copa internacional, que también es la primera vez en la historia que a Plaza le toca”, contó orgulloso Cristian Rodríguez.

Sobre su momento futbolístico comentó lo siguiente: “No se, estoy al final de mi carrera, por eso me vine para acá, para Plaza, para estar tranquilo, estoy bien acá en Juan Lacaze”.

También agregó que no tiene nada especial pensado para su retiro: “(Que sea) normal. No pido nada diferente. El día que no quiera jugar, me agarro los zapatos de fútbol que me van quedando y me vengo para acá y un agradecimiento para todas las personas que me apoyaron en todo momento.”

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy