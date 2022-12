Fútbol Internacional

Rodrigo Bentancur no se recuperó del desgarro sufrido en Catar y será baja en el Tottenham

El pasado 2 de diciembre, Rodrigo Bentancur sufrió un desgarro en el partido entre Uruguay y Ghana por la última fecha del grupo H del Mundial de Catar 2022, por lo que desató la preocupación en su equipo.

Este sábado se confirmó que el volante del Tottenham aún no se recuperó y no llegará para el reinicio de la Premier League. Debido a la acumulación de amarillas, igualmente no podía estar este lunes 26 a las 09:30 horas frente al Brentford por la 17° fecha.

“Seguí a todos mis jugadores en el Mundial con los dedos cruzados, porque sabes muy bien que puedes perder jugadores importantes. Pasó con Richarlison, que tuvo un problema, [Rodrigo] Bentancur y Ben Davies”, dijo el entrenador Antonio Conte en rueda de prensa.

Pese a esta mala noticia, se prevé que el mediocampista uruguayo esté disponible para el encuentro que su equipo disputará el 1° de enero frente al Aston Villa como local, pero difícilmente pueda estar desde el inicio.

