Rodeado de seguridad, Cristiano Ronaldo llegó a Arabia Saudita para sumarse al Al-Nassr

La estrella portuguesa Cristiano Ronaldo llegó este lunes a Riad para ser presentado el martes a los hinchas del club saudita Al-Nassr, después de anunciar el viernes su fichaje, por un salario estimado en 200 millones de euros en dos años y medio.

El quíntuple ganador del Balón de Oro, que jugó hasta el Mundial en el Manchester United, aterrizó en la capital saudita este lunes, según la información ofrecida por la televisión estatal Al Ekhbariya.

Ronaldo y su familia se alojarán provisionalmente en el Hotel Four Seasons, ubicado en el centro de Riad. Alrededor del aeropuerto de Riad se desplegó un importante dispositivo de seguridad, con muchos coches patrulla y puestos de control en los accesos.

El delantero de 37 años dejó a los Diablos Rojos por la puerta de atrás, tras una entrevista a finales de noviembre en la que afirmó “no respetar más” a su entrenador, Erik ten Hag, atacando también a los dirigentes del club.

Ganó cinco Champions (2008 con Manchester United, y 2014, 2016, 2017, 2018 con Real Madrid), títulos nacionales en Italia (2019, 2020) con la Juventus, en España (2012, 2017) con el Real Madrid y en Inglaterra (2007, 2008, 2009) con Manchester United. Con Portugal ganó la Eurocopa 2016.

El luso es, además, el máximo goleador de todos los tiempos en la Champions League, con 140 goles. En Catar se convirtió en el primer jugador en marcar al menos un gol en cinco Mundiales consecutivos.

