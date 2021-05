River Plate de Asunción: "Queremos conseguir puntos ante Peñarol", dijo Celso Ayala

Fútbol Internacional

El entrenador de River Plate de Asunción, Celso Ayala, aseguró que buscarán en Uruguay "pelear por puntos", ante un rival difícil y en un "momento complicado".

El "Kelito", apodo con el que se conoce al equipo, llega a este duelo complicado en su liga local, con diez partidos consecutivos sin ganar y último en la tabla de posiciones.

En contrapartida, los guaraníes están segundos en el grupo "E" de la Sudamericana, a dos puntos de Peñarol, rival al que enfrentarán este jueves.

"Sabemos que en la Copa hay que ir paso a paso", dijo Celso Ayala quien asumió en el cargo un par de semanas atrás en charla con Radio Monumental de su país: "cuando estás en la cancha siempre querés ganar. El equipo se pone metas y quiere conseguir los puntos para seguir adelante".

"Vamos a tratar de sacar un buen resultado de visitante y pelear por nuestras chances", dijo más tarde del cotejo ante los aurinegros.

"Tenemos un equipo comprometido, metido y vamos a intentar", no dudó decir el ex defensa de la selección albirroja: "sabemos cuales son nuestros caminos y si bien en el torneo local venimos en una situación difícil no nos podemos regalar en la Sudamericana".

"Tenemos que tener esos jugadores que nos puedan sostener en el partido", contó y cerró: "no tenemos un plantel largo, pero se puede pelear el cotejo ante Peñarol, tenemos claras nuestras limitaciones, pero también nuestras fortalezas".

