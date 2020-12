River Plate: Gallardo habló del partido que imagina ante Nacional y de Gabriel Neves

Fútbol Internacional

“No será fácil porque Nacional hará su partido y tenemos que estar preparados para todo. Tenemos dos goles de ventaja y el rival juega de local y tiene que salir a buscar el resultado, haciendo goles para ponerse en la serie”, señaló Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate, en la víspera del partido de vuelta de los cuartos de final de Copa Libertadores ante Nacional, rival al que venció 2-0 en el cotejo de ida en Avellaneda.

“A partir de ahí debemos ser un equipo inteligente y con mucha energía para jugar el partido que se presente ante un equipo como Nacional, que irá en la búsqueda de ese gol que los ponga en partido. Después veremos cómo se presenta”, sostuvo el Muñeco, y adelantó que el equipo “no variará mucho, más allá de los sistemas que se puedan presentar”. Además, se le preguntó cómo imagina el trámite en el Gran Parque Central.

“Si tengo que guiarme por lo que fue el primer partido, con un Nacional haciéndonos largos y tirando pelotas largas hacia Bergessio y tratando de ganar la segunda pelota y salir de la zona de presión nuestra. Si es así, deberemos estar preparados para jugar esa segunda pelota. Y si nos atacan y dejan espacios, tendremos que estar preparados para atacar esos espacios”, agregó.

"No me creerían los jugadores si les digo de esperar 30 metros más atrás"

“Me sentiría raro diciéndoles a los futbolistas que no vamos a proponer y que vamos a esperar 30 metros más atrás. Los jugadores me mirarían y me preguntarían si me pasó algo o si tomé algo. No me creerían si les dijera algo así. Otra cosa es entender los momentos del partido y saber que el rival no te deja ser protagonista. Por más que vos quieras imponer condiciones, ahí es donde tenés que saber que podés pasar por un momento de incomodidad. Y ese momento tenés que saber sobrellevarlo”, comentó.

“Pero no les voy a decir a los jugadores que esperemos 30 metros más atrás a un equipo necesitado de hacer goles para agarrarlo de contragolpe. Se puede dar, pero no desde el inicio. Eso no lo voy a hacer porque ni yo ni los jugadores lo sentimos”, añadió, y sostuvo que su equipo “siempre debe tener espíritu combativo”, así como también “recuperar un poco más de juego, que se mostró por momentos en los últimos partidos”.

“Hubo buena calidad de goles. El segundo contra Nacional fue muy lindo, y la jugada de inicio del segundo tiempo que tapó el arquero de Nacional a Borré, también. Son cosas que nos caracterizan y debemos sumarles continuidad”, dijo, aunque advirtió que “el rival también te lleva muchas veces a jugar mal”. “Si no te dejan jugar como querés y te llevan a un terreno incómodo, hay que tratar de sobreponerse corriendo más y yendo a la segunda pelota. Eso es espíritu combativo”, expresó.

Neves: "De mi parte no hubo manifestación de interés"

Cuando se le preguntó por el interés en Gabriel Neves, dijo que “no corresponde” hablar de él y desmintió estar interesado. “Me parece de mal gusto relacionar con nosotros a un jugador al que vamos a enfrentar, cuando ni siquiera hay nada. De parte mía no pasó absolutamente nada y no hubo una manifestación de interés ni mucho menos. Se lo relaciona porque siempre alguien habla, pero no me parece bueno que se lo mencione ni que se lo relacione. No corresponde”, concluyó.

