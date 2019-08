River Plate: "Hay partidos que se sacan a corazón y con coraje", dijo Jorge Fossati

Fútbol uruguayo

El entrenador de River Plate, Jorge Fossati, aseguró que el triunfo en cuanto al resultado fue muy bueno pero advirtió que ante los mirasoles no se vio: "la mejor versión del equipo".

"Se dio un partido de mucha segunda pelota, friccionado, ante un rival con jugadores con más maña que los nuestros. Quizás nos faltó un poco más de tranquilidad y tenencia", comenzó analizando el DT en conferencia de prensa.

"Jugamos contra un muy buen equipo, que tiene armas por todos lados. Ellos tuvieron la iniciativa en varios momentos del partido, pero nosotros nos defendimos muy bien. Es cierto que estuvieron más en nuestra cancha, pero, principalmente en el segundo tiempo, casi no tuvieron situaciones claras", aseguró.

"Hay partidos que se sacan a corazón, coraje, orden y disciplina táctica y en ese sentido estoy orgulloso de lo que hicieron mis jugadores", expresó Fossati ante los micrófonos.

Sobre el hecho de liderar el grupo "A" del Intermedio y sacar cuatro puntos de seis ante los grandes, manifestó: "esas unidades y en partidos consecutivos es muy bueno. Trato de siempre de sobreponerme al resultado y observar lo futbolístico e indica que hay que seguir mejorando y creciendo. Sabemos que dependemos de nosotros para ganar el grupo y llegar a la definición, pero nuestro camino desde que llegamos tiene otros objetivos. Si tenemos la posibilidad de pensar en algo más grande en este torneo, daremos el máximo para lograrlo".

Sobre la fijación del duelo venidero con Danubio en Jardines para el sábado, un día antes que el clásico, el entrenador no dudó en decir: "me sorprendió. Es un torneo especial, pero si fuera el Apertura o Clausura se jugarían las últimas dos fechas en el mismo horario entre los que definen. Es algo lógico que se disputen a la misma hora. No tiene sentido que el clásico se juegue con el resultado visto de River".