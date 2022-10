River Plate: ¿Cómo intentó Francescoli convencer a Gallardo y cuál fue la respuesta?

Fútbol Internacional

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Enzo Francescoli, mánager de River Plate, ídolo de la hinchada y capitán del equipo en la Copa Libertadores conquistada en 1996, se refirió a la salida de Marcelo Gallardo de la dirección técnica en diálogo con TyC Sports. Fue en la mañana siguiente a la emotiva despedida realizada en el Monumental de Núñez.

El Príncipe recordó que el Muñeco, quien llegó al cargo de entrenador a mediados de 2014, “los primeros años iba renovando año a año su vínculo con el club” y que ya en 2016 “puso un punto suspensivo para pensar la decisión por unos días”, tal como ahora, aunque esta vez se fue y en aquel entonces resolvió renovar.

“Fue algo parecido a este momento. Ahora fue genuino en cuanto a lo que él mismo planteó de su cansancio en esta actividad. Es un tipo que está las 24 horas ahí y este cansancio fue empujando cada vez más la balanza”, reveló el exfutbolista uruguayo, quien desmintió que hubiera discrepancias con el técnico.

“En un diario importante salió que hubo una reunión en la cual hubo diferencias, pero él dejó claro ayer la relación que tiene con la dirigencia y con todo el mundo. Cuando se dio esa reunión después del partido con Jorge Brito (presidente de River Plate) y Matías Patanian (vicepresidente) yo ya lo sabía hacía dos días. Él, por la amistad que tenemos, me lo planteó antes. Me dijo que se iba a fin de año”, contó.

Francescoli intentó convencerlo para que se quedara, pero no pudo. “Uno puede intentar un montón de cosas cuando hay dudas o si hubiera habido problemas económicos y de jugadores, pero cuando es una decisión personal con un tipo de la personalidad de Marcelo y con su manera de ser que conocemos, cuando toma una decisión es difícil darla vuelta”, explicó.

Quiso utilizar el parate por el Mundial a su favor, pero no resultó. “Como amigo intenté diciéndole que era el momento en que iba a haber vacaciones de verdad, con más de 20 días, y que se fuera a algún lado para olvidarse de todo y recuperar energías. Me dijo que no podía: ‘Aunque me vaya de vacaciones sabés que siempre estoy ahí y que estamos siempre hablando. No puedo’”, señaló.

En el mismo medio se informó que Marcelo Bielsa fue uno de los nombres puestos sobre la mesa y que un importante dirigente riverplatense quería sacarse las ganas de hacer un intento de llevarlo, pero la esperanza duró casi nada pese a que el rosarino está sin equipo y radicado en Uruguay.

“Yo no podría dirigir en una liga que tiene en uno de sus equipos un estadio que lleva mi nombre”, respondió Bielsa, ídolo de Newell’s Old Boys. Sólo dirigió contra el club de sus amores en la temporada 1997/98, cuando conquistó el Clausura 1998 dirigiendo a Vélez Sarsfield. Por entonces, el hoy estadio Marcelo Bielsa no llevaba su nombre, y era conocido simplemente como “El Coloso del Parque”.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy