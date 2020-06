Rivaldo aconsejó a Edinson Cavani que juegue en el Atlético de Madrid: "sería magnífico"

Fútbol Internacional

El ex astro del fútbol mundial y actual embajador de la Liga española, el brasileño Rivaldo, aconsejó a Edinson Cavani que se decantara por el Atlético de Madrid como su próximo cuadro: "a Simeone le encantaría".

"Hay rumores de que existe una negociación entre Inter y Cavani", comenzó diciendo el campeón mundial en Corea y Japón 2002: "pero el Atlético debería ser una opción que seguir considerando".

"Sería magnífico para él porque estaría en un club que lucha por la Liga y siempre rinde alto en la Champions", explicó Rivaldo, dando una de sus razones que inclinan la balanza.

"No es que el Inter esté fuera de juego para pelear el campeonato de la Serie A, no es eso", argumentó más tarde el ex jugador culé: "pero en los últimos años los 'colchoneros' han logrado meterse en la Champions, perdiendo dos finales en tres años contra el Real Madrid, siendo muy competitivos".

"A Simeone le encantaría tener un jugador como Cavani en su plantel", dijo y finalizó: "sería un excelente equipo para terminar su carrera, mejor quizá que volver a Italia y fichar por el Inter".

El Atlético intentó el fichaje del salteño en enero, pero las pretensiones del PSG no lo hicieron posible. Ahora el mercado ha cambiado y uno de los argumentos a favor es que el delantero celeste quedará libre del equipo francés a fin de mes.

