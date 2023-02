Fútbol uruguayo

Ricardo Zielinski: “Ante Liverpool fuimos mejores, pero los resultados no se discuten”

“Tenemos el 80% del equipo resuelto y quedan definir algunos lugares”, dijo, y volvió a confirmar que no habrá más incorporaciones.

El entrenador de los tricolores, Ricardo Zielinski, aseguró que Nacional fue “mejor” en el duelo ante Liverpool de la Supercopa, pero que “los resultados no se discuten”; y anticipó que tiene el 80% del once definido para el domingo, cuando volverá a chocar con los negriazules por el Apertura en el Gran Parque Central.

Zielinski, en conferencia de prensa, comenzó analizando la caída con los de Belvedere por 1-0 en la definición de la Supercopa Uruguaya, y mencionó: “Fue una decepción porque teníamos mucha ilusión de ganarla. Los resultados no se discuten, los merecimientos en el fútbol a veces no van por donde deberían ir y, en un partido que no fue de los destacados, de los dos equipos fuimos el mejor”.

“Me da la impresión que en el primer tiempo el gol de ellos fue un accidente”, dijo el DT argentino, y avanzó: “No nos llegaron casi nunca, no nos molestaron. Nuestra problemática es que con los jugadores que teníamos deberíamos haber generado en mayor cantidad y más claro. Ellos supieron defenderse bien, nos repetimos y se quedaron con la victoria”.

Y se proyectó a lo que viene el próximo domingo, cuando volverán a chocar por el Apertura: “Tenemos la posibilidad de haber cambiado la localía [se jugará a las 21 horas en el Gran Parque Central], nos conocemos y será otro partido”.

Tiempo al tiempo

El entrenador, al ser consultado por el presente de su equipo, contó: “Estamos en un proceso tras la pretemporada donde buscamos mejorar, por momentos lo logramos y en otros no. Se fueron cinco jugadores titulares y estamos tratando de reorganizar el equipo. Hay que lograr una regularidad diferente y estamos en ese camino”.

“El otro día, quizás dimos un pasito para atrás, nos faltó claridad en los últimos metros, pero fuimos el equipo que generó y debimos haber merecido un poco más”, repitió.

Sobre posibles nuevas altas, Zielinski fue claro y lo descartó: “Está todo cerrado, tenemos todos los puestos medianamente cubiertos y queremos dejar espacio a los juveniles, a no ser que venga algo que sea determinante”.

Aseguró que con Liverpool “nos conocemos de hace bastante. Supongo que será un partido parecido al anterior, donde tendremos las mismas intenciones de buscar el arco contrario. Estamos buscando al mejor equipo. Nos cuesta porque hay jugadores que todavía no están al cien por ciento, y por eso colocaremos a los futbolistas que estén mejor”.

Los objetivos

“La preparación vino apurada por el hecho de no tener tiempo, hacer todo junto”, confesó Zielinski, y fue a más: “Podemos hacer un buen partido, lo mostramos el otro día que fuimos superiores a Liverpool, pero hay que mejorar a la hora de resolver y estar finos para concretar”.

“Tenemos una base que queremos imponer, muy parecido al proceso anterior. Hicimos fútbol y veremos la evolución de algunos jugadores. Tenemos el 80% del equipo resuelto y queda definir en algunos lugares”, amplió.

“Estamos en la búsqueda de la regularidad dentro de un partido, por ahí somos varios equipos en uno, pero estamos en buen camino. Queremos pelear el Uruguayo y hacer una buena Copa Libertadores, ya que lo internacional es lo más importante que tenemos por delante. Es un equipo que debe pelear todo”, comentó.

“A los hinchas les digo que tengan fe, es un buen equipo, venimos con algunos inconvenientes en lo físico y lo vamos a acomodar lo más rápido posible”, cerró.

