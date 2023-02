Ricardo Gareca: la selección uruguaya, la actuación en Catar y el llamado de Peñarol

Fútbol uruguayo

Ricardo Gareca, exentrenador de la selección de Perú, dialogó con Todo pelota de Carve Deportiva y aseguró que nunca existió un contacto oficial con la selección uruguaya, pero que sí habló con Pablo Bengochea, gerente deportivo de Peñarol.

Su nombre sonó para dirigir la selección uruguaya, pero aclaró que “a nivel de selección nunca hubo un contacto oficial”. Luego, se nombró para Peñarol, y explicó: “A nivel de clubes siempre puede haber algún interés y acercamiento, pero no contacto. Me llamó Pablo Bengochea para saber cómo era mi situación, pero no me ofreció el cargo”.

“Ser considerado por equipos de tanto nombre e importancia es algo muy importante”, comentó. “Hoy en día estoy a la expectativa de la selección de Ecuador y va a tener un desenlace en cualquier momento”, indicó el argentino, que “no tendría ningún problema” de dirigir un club.

“Había expectativas importantes” con Uruguay en el Mundial de Catar, “pero fue perjudicado”. “Venían jugando en la Eliminatoria con algo muy convincente. No era fácil agarrar una selección conducida tantos años por [Óscar Washington] Tabárez, y Diego Alonso dejó una impronta”, analizó.

Uruguay “logró plasmar una idea” y se esperaba que “lo pueda hacer en el Mundial”. “Por algunas decisiones en el arranque, se vio un cambio en ese aspecto”, aseguró, y agregó que la selección “cambió el esquema que había mostrado en la Eliminatoria en el inicio de la Copa del Mundo. Después se acomodó, pero a veces el Mundial no te da esa chance de recuperación”.

Óscar Washington Tabárez “tiene el respeto de todo el fútbol”. “Me hubiese gustado otro final para él, en el sentido de todo lo que ha hecho para la selección, pero los entrenadores dependemos de los resultados”, finalizó.

