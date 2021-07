Revelaron los detalles de la charla entre Messi y Neymar en los pasillos del Maracaná

Fútbol Internacional

Consumada la final y la victoria de Argentina 1-0 ante Brasil por la Copa América en el Estadio Maracaná, la imagen que todos buscaron fue la de Lionel Messi levantando su primera copa con la camiseta albiceleste a nivel de mayores.

Sin embargo, hubo otra foto que tomó mucho revuelo mediático: Messi y Neymar Junior sentados en uno de los pasillos del mítico estadio carioca tras haber disputado la final de la Copa América.

Messi y Neymar son grandes amigos. Esta amistad surgió cuando el brasileño arribó al Barcelona en la temporada 2013-2014. El crack de la Canarinha dejó el Culé para incorporarse al París Saint Germain en la campaña 2017-2018. Ney, en su peor momento en Francia, llegó a querer volver a Catalunya para estar con su amigo. Aunque nunca se dio.

Tras esa foto entre el crack de Argentina y el de Brasil, muchos se hicieron una gran pregunta: ¿de qué hablaron? Leandro Paredes, compañero de la Pulga en la Albiceleste y de Ney en el PSG, se encargó de revelar como se dio ese encuentro ya que fue un espectador de lujo.

"Con Neymar habíamos arreglado de cambiar la camiseta y cuando terminó el partido no pudimos hacerlo. Yo estaba en el campo festejando y me fui a buscar el teléfono para hablar con mi familia. Tenía un mensaje de él diciendo que me esperaba afuera. Volví a la zona de vestuarios para encontrarlo", contó Paredes en una entrevista con TyC Sports.

Al encontrarse en el túnel rumbo al vestuario, Messi se sumó para poder hablar con su excompañero del Barcelona. En ese momento se dio una charla en la que no tocaron el 1-0 de Argentina sobre Brasil por la final de la Copa América, que había terminado hacía escasos minutos.

"La verdad que no hablamos de la final, hablamos de cómo estábamos, de cómo estaba la familia, de qué íbamos a hacer ahora en vacaciones que ya se había terminado todo, de qué habíamos hecho estos 45 días. Creo que fue más de otra cosa que de la final misma", afirmó el volante argentino.

Paredes dejó en claro que se siente un privilegiado de poder compartir vestuario con dos de los mejores jugadores del planeta. Además, recalcó la humildad que tienen Messi y Neymar para poder hablar tras una final tan importante.

"Solo puedo decir cosas positivas de ambos. En esa charla te das cuenta la clase de persona que son los dos. Que más allá de las estrellas que son, la humildad que tienen, de sentarse después de una final tan importante y hablar de otras cosas. La humildad que te da eso es increíble", concluyó.

