Reunión AUF-gremiales: "Vamos a ir tomando medidas para que vuelva el fútbol", dijo Alonso

Este viernes se llevó a cabo una reunión en el Estadio Centenario entre el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, y el Ejecutivo con la Mutual Uruguay de Futbolistas Profesionales, Miguel Romero, presidente de Villa Española, y representantes del gremio de los árbitros, entrenadores y Área de Seguridad por el párate del futbol.

Alonso aseguró al culminar la reunión que se desarrolló entre las 10:00 y las 13:00 horas que el comunicado de Villa Española es "preocupante" por parte "de sus autoridades y esa renuncia que anunciaron y los distintos hechos que allí se mencionaban".

"No vamos a hacer ningún tipo de referencia a cuestiones que conversamos aquí con ellos", afirmó el presidente, y añadió: "Todo lo que se conversó significa un desafío en cuanto a que no lo podemos tolerar. Hay límites que no lo podemos admitir".

"Repudiamos absolutamente los hechos denunciados que sufrieron sus jugadores, sus entrenadores, sus funcionarios y sus dirigentes", sostuvo. "Para nosotros son aberrantes y deben llamarnos la atención para tomar las medidas para que nunca más pase una situación de esta que son inadmisible", siguió.

Comentó que saben "que hay actuaciones de la Fiscalía a través de uno de sus fiscales", por lo que ponen "a disposición todas las herramientas y recursos que nuestra Asociación dispone, no solamente por lo que pasó, sino por lo que pueda llegar a pasar".

"Le pedimos al Dr. (Sebastián) Bauzá una reunión que rápidamente nos habilitó para el día lunes", a la cual van "a concurrir con los representantes del fútbol profesional, con compañeros del Ejecutivo y con los representantes de las gremiales", contó.

Mejorar la situación

"Vamos a reforzar los elementos de seguridad", afirmó. "Nos vamos a ir manejando en sesión permanente con los compañeros para poder ir tomando otras medidas para normalizar que vuelva el fútbol", agregó Alonso.

Explicó que la "obligación es darle a los distintos actores la seguridad de su integridad". Con respecto a la presencia de policías dentro de los estadios, dijo que la "seguridad interna en los estadios está muy controlada y la mayor parte de los partidos no involucran ningún tipo de riesgo".

"Hay un mapa donde hay calor en determinados partidos y es donde tenemos que apuntar", dijo, y continuó: "Lo tenemos bien detectado con las situaciones que le toca vivir a los planteles, hay muchas veces cuestiones de circunstancias y otras estructurales que tienen que ver con situaciones generales y otras puntuales o internas de los clubes".

"Hubo una actuación inmediata del fiscal (Fernando) Romano de oficio, que se presentó y a la cual le estamos ofreciendo todos los elementos que están a nuestra disposición porque tenemos un muy buen departamento de seguridad", apuntó el mandatario de la AUF.

Además, confirmó que "si bien tenemos una relación fluida con el Ministerio del Interior", en este caso prefieren dialogar con la Secretaría Nacional de Deporte "para trasladarle" este "caso puntual" y "otros que pueden estar emparentados".

"La Mutual tuvo la semana anterior un caso de violencia sobre el cual tuvo muy cerca de parar la actividad, que motivó una reunión con la Asociación Uruguaya de Fútbol, en la que se asumieron determinados compromisos que se ejecutaron", ahondó, y siguió: "Se evaluó de forma muy positiva el accionar inmediato en ese partido, pero esta situación rebasó todos los límites".

Cerró hablando del caso de Villa Española: "Acá hay un abandono de la actividad profesional de uno de sus socios, hay pedidos de recisión de contrato por las situaciones que se denunciaron, un cuerpo técnico que renuncia. Esto rebasó todos los límites".

