Repetto y el partido de Nacional ante Danubio: “Es importante para no perder la exigencia”

Pablo Repetto, entrenador de Nacional, habló con los medios este jueves y dijo estar “bien, dejando atrás la obtención del Clausura y pensando en lo que se viene”. “Primero el partido del domingo ante Danubio, pero el objetivo es el partido final con Liverpool, que es el último paso que tenemos que dar para lograr el objetivo grande que nos trazamos al comienzo el año”, señaló.

Si bien aún no definió el equipo titular para el domingo, adelantó que “algunos jugadores no van a estar porque vienen arrastrando molestias o una seguidilla de partidos”, y aseguró que “si aparece alguna tarjeta también se tomarán precauciones”. No obstante, aclaró que ese cotejo se “encarará con todo” porque “es importante no perder la exigencia para llegar a la final de la mejor manera”.

“Los riesgos de las lesiones están. Hoy entrenamos y hay riesgo, como cuando empieza un partido. Es importante mantener la intensidad, y la intensidad va de la mano con los entrenamientos. La exigencia del fin de semana también es importante, pero debemos manejar situaciones de algunos jugadores”, advirtió Repetto, quien adelantó que Diego Rodríguez no estará el domingo pero sí podría retornar ante Liverpool el 30, ya recuperado de su desgarro.

La Suárezdependencia

Consultado por las claves para no caer dentro de una Suárezdependencia, recordó que ya había “un equipo con funcionamiento y llegó Suárez”. “Intentamos que hubiera una mixtura entre lo que era el equipo y lo que es Suárez, adaptándonos un poco los dos; él equipo y nosotros a él”, explicó.

“En el camino lo fuimos haciendo y creo que fue muy bueno porque él se adaptó y nosotros también en el día a día. Fuimos mejorando eso al punto de lograr un Clausura en el que tuvimos momentos muy buenos y otros no tan buenos. En los momentos buenos, al equipo no lo vi tan bien. Y cuando los resultados no acompañaron, al equipo no lo vi tan mal desde lo futbolístico”, agregó.

“Los resultados a veces hacen pensar que estuvimos muy bien al comienzo y muy mal en los cuatro empates consecutivos, pero en general se mantuvo una línea y una estructura que hoy nos permite tener una chance más ante Liverpool”, expresó el director técnico albo, quien profundizó el concepto.

“Lo que veíamos dentro de esos momentos es que llegábamos y convertíamos, y cuando nos atacaban no nos convertían. Empatamos partidos en los que el rival nos generó una o dos chances y ganamos otros en los que nos llegaron cuatro o cinco veces. Hay que estar más atentos a algunos detalles, como nos pasó en el descuento de Cerrito, porque en la final pueden costar caro”, advirtió.

Sobre Liverpool, opinó que “es un muy buen equipo y no es casualidad” que esté en la definición “si se mira la tabla acumulada”. “Estamos nosotros con una ventaja, y Liverpool viene segundo también con una ventaja sobre el resto. Hubo dos equipos que estuvieron por encima del resto y serán los justos finalistas. Eso marca no un partido, sino los 36 anteriores”, destacó.

Por último, al ser consultado por la renovación de su contrato de cara a la temporada 2023, aclaró que no se referiría al asunto. “No voy a hablar de ese tema. Hoy estamos enfocados en el partido del domingo y después en la final con Liverpool. Ahí analizaremos lo que va a pasar en el futuro”, concluyó.

