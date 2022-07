Remo: El uruguayo Felipe Klüver se consagró campeón mundial sub-23 en Varese, Italia

Más deportes

Por Andrés Cottini

A_Cottini

El remero uruguayo Felipe Klüver se consagró campeón mundial sub-23 en Varese. Italia, al ganar la final de la categoría single peso ligero, logrando un título histórico y sin precedentes para nuestro país.

Klüver, de 22 años de edad y nacido en Soriano, fue implacable en la regata final terminando con un tiempo de 7:08.83 para colocarse delante del suizo Gian Sturzina (7:12.73) y del canadiense Stephen Harris (7:17.56). Argetina, Alemania y Bélgica.

Pero además de todo la actuación de nuestro compatriota fue dominante en todos los sentidos ya que ganó su “heat” en la fase de clasificación y después hizo lo propio en las semifinales.

Nuestro compatriota tenía como antecedente a este Mundial pero a nivel de mayores, la obtención de la medalla de bronce en la segunda etapa de la Copa del Mundo de junio de este año en Poznan, Polonia. En las restantes dos fue quinto (en Belgrado) y sexto (en Lucerna).

Además junto a Bruno Cetraro (23 años) fue sexto y obtuvo el diploma olímpico en el doble par ligero de los Juegos de Tokio 2021 y ambos se están proyectando para París 2024.

La historia de Klüver

Klüver llegó al remo casi de casualidad: "jugaba al básquetbol en el club Pacaembú de Mercedes, hasta que un día tuve que hacer un trabajo para el liceo con un amigo y todo cambió" relató.

"Antes de ir a su casa, él me dijo que tenía que ir al entrenamiento de remo y lo acompañé, ese día me invitaron a subirme a una canoíta (bote escuela de este deporte) y desde allí no dejé nunca más", mencionó en una nota realizada tiempo atrás en FútbolUy.

En su adolescencia compartía horas de básquetbol y remo, hasta que surgió la chance de sumarse a la selección y eso fue lo que inclinó definitivamente la balanza.

"Cuando empezás, no te das cuenta de donde podés llegar, este deporte me atrapó y ahora estamos buscando metas muy importantes", cerró.

Así se gana un Mundial??????



— Andrés Cottini (@A_Cottini) July 30, 2022

