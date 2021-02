Remo: "La chance de llegar a Tokio está y vamos a ir con todo", dijo Felipe Klüver

Más deportes

El remo uruguayo buscará desde el 4 al 6 de marzo en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil, la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, cuando compita en la instancia clasificatoria, la gran chance celeste de asegurar su cupo a la cita.

Felipe Klüver, será uno de nuestros representantes en la competencia, donde intentará junto a Bruno Cetraro en la modalidad doble par ligero acceder a uno de los tres cupos en pugna.

Klüver, de 20 años de edad, llegó al remo casi de casualidad: "jugaba al básquetbol en el club Pacaembu de Mercedes, hasta que un día tuve que hacer un trabajo para el liceo con un amigo y todo cambió" relató.

"Antes de ir a su casa, él me dijo que tenía que ir al entrenamiento de remo y lo acompañé, ese día me invitaron a subirme a una canoíta (bote escuela de este deporte) y desde allí no dejé nunca más", mencionó.

En su adolescencia compartía horas de básquetbol y remo, hasta que surgió la chance de sumarse a la selección y eso fue lo que inclinó definitivamente la balanza.

"Cuando empezás, no te das cuenta de donde podés llegar, este deporte me atrapó y ahora estamos a poco tiempo de competir en una justa muy importante", mencionó.

Lo que viene



"Hace un año que estoy en Montevideo entrenando con Bruno Cetraro para el Preolímpico", contó Klüver sobre la preparación: "nos llevamos muy bien y tenemos una gran confianza entre ambos. Bruno es muy fuerte, es el motor del bote y yo, por decirlo de alguna forma, soy el que maneja el ritmo, el timón".

Sobre la ilusión de conseguir la clasificación a Tokio, el deportista aseguró: "la chance está y vamos a ir con todo a pelearla. Sabemos que hay grandes rivales, que será peleado, pero las regatas hay que correrlas. No me gusta mucho proyectarme, prefiero llegar a la regata y dejar todo en pos del objetivo".

"Tener la posibilidad de representar a Uruguay y luchar por llegar a unos Juegos es un gran orgullo. Cuando empecé no soñaba con llegar a una selección, ir a Sudamericanos, Juegos Panamericanos, todo se fue dando y esperemos dar un pasito más", finalizó diciendo.

Cabe destacar que el remo uruguayo está presente en los Juegos Olímpicos en forma ininterrumpida desde Atenas 2004, pasando por Beijing 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.

Además, cuenta con cuatro medallas obtenidas de las diez que posee nuestro país en el total histórico, siendo tres de bronce y una de plata. Nunca tuvo presencia femenina.

