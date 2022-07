Relator partidario de Nacional compartió las heridas sufridas por agresiones de hinchas

Fútbol uruguayo

El relator Paolo "Pollo" Benavente, del programa partidario de Nacional Bolsilludos, compartió en redes sociales las heridas que sufrió tras los ataques de hinchas de Unión a periodistas uruguayos.

Benavente fue agredido al punto de que tuvo que ser atendido por la sanidad de Nacional y luego ser trasladado a un sanatorio para brindarle asistencia médica. "Ya cruzando la frontera, arco superciliar fisurado, unos puntos, mucho susto. Desde Bolsilludos JAMÁS incitamos a la violencia, fuimos y seremos respetuosos del rival sea quien sea, lo vivido fue un atropello a nuestra persona y la profesión, a todos gracias", escribió en Twitter.

Estos hechos se generaron luego de los goles de Nacional, cuando los relatadores gritaron los tantos, provocando el enojo de los locales. Los hinchas Tatengues denuncian que los periodistas lanzaron sillas de plástico, pero la realidad es que las herramientas de trabajo de los uruguayos quedaron destrozadas debido a la violencia de los argentinos.

Ya cruzando la frontera,arco superciliar fisurado,unos puntos,mucho susto. Desde @Bolsilludoss JAMÁS incitamos a la violencia,fuimos y seremos respetuosos del rival sea quien sea,lo ví ido fue un atropello a nuestra persona y la profesión ,a todos gracias. pic.twitter.com/meFWPxAnlq — El Pollo (@pollobgz) July 6, 2022

??Rodrigo Romano acabó de decir (palabras textuales)

-…”al @pollobgz le rompieron la cara con su propio equipamiento y lo tuvieron que asistir en el vestuario de Nacional…”

no puedo creer que nadie mas esté difundiendo eso — Nacho Sosa (@NachoSosa_) July 6, 2022

Con respecto al comunicado que emitió Unión de Santa Fe, culpando a los periodistas, escribió: "No tienen vergüenza Club Unión. Háganse responsable ustedes y la seguridad, las agresiones que sufrimos fueron por causa de la frustración de sus violentos a causa del resultado adverso. No quieran ensuciar MI nombre ni el de mis compañeros, eso no es digno de un equipo serio".

No tienen vergüenza @clubaunion .

Háganse responsable ustedes y la seguridad ,las agresiones que sufrimos fueron por causa de la frustración de sus violentos a causa del resultado adverso

No quieran ensuciar MI nombre ni el de mis compañeros,eso no es digno de un equipo serio. pic.twitter.com/1VWJgPYisA — El Pollo (@pollobgz) July 6, 2022

