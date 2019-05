Real Madrid: Sergio Ramos salió al cruce de los rumores y aseguró que se quedará

Fútbol Internacional

El capitán no abandona

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, seguirá en el conjunto merengue y respetará el contrato que liga a las partes hasta el 30 de junio de 2021. El propio jugador anunció la noticia este jueves en una conferencia de prensa que se llevó a cabo en la Ciudad deportiva madridista de Valdebebas.

El defensor de 33 años y su club convocaron a los medios, que por estos días especulaban con una salida. De hecho, la prensa española adelantó que Ramos había pedido al presidente Florentino Pérez la carta de libertad para aceptar una importante oferta de un club chino.

“Quiero dejar muy claro mi futuro. Se ha especulado muchas cosas y con el aficionado no hemos tenido encontronazos. Soy madridista y me quiero retirar aquí. Quiero pasar el resto de mi contrato aquí. Hay que mirar el futuro, empezar construyendo y dejar atrás la mala temporada”, sentenció Ramos.

El zaguero llegó al equipo más laureado del mundo procedente de Sevilla a mediados de 2005, cuando se transformó en la primera contratación de la presidencia de Florentino Pérez, y desde entonces conquistó 20 títulos; cuatro Ligas, cuatro Champions League, cuatro Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa, tres Supercopas de España y dos Copas del Rey.

“El día que me vaya me gustaría despedirme por la puerta grande; ganando y como creo que me lo merezco después de llevar muchos años aquí”, agregó Ramos, quien bromeó con que si fuera presidente del Real Madrid “le hubiera renovado de por vida” el contrato al propio capitán.