Fútbol uruguayo

Raúl Giuria sobre la llegada de Diego García: "No me parece una contratación descollante"

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Raúl Giuria, dirigente de Nacional, habló en 100% Deporte de Sport 890 y contó que la incorporación de Diego García "nunca se trató" en la Comisión Directiva.

"La última fue el jueves y nunca se habló de una incorporación ni de bajas", añadió. Además, dijo que le parece "absolutamente inoportuno e inconveniente en este momento" porque "estamos a horas de disputar un partido muy importante".

"No me gusta enterarme por la prensa", apuntó. "En otras oportunidades el presidente José Fuentes me ha dicho 'te lo estoy anunciando para que no te enteres por la prensa'", pero "en esta oportunidad me entero que Alejandro (Balbi) hizo manifestaciones en la prensa de que si estaban abalando eso", siguió.

"En lo futbolístico, prefiero darle oportunidades a muchachos de las juveniles por que tampoco me parece una contratación descollante", explicó el dirigente. "No comparto los criterios que pudieron haber manejado porque no me parece una contratación que vos digas 'pa´, que jugadorazo'", concluyó.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy